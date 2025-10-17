Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est


Alwihda Info | Par - 18 Octobre 2025


Une mission conjointe d’évaluation sécuritaire, à laquelle a pris part l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population), s'est rendue récemment dans les zones humanitaires de l'Est du Tchad. L'initiative, qui rassemble six ministères sectoriels, est dirigée par le Général Ismaël Massour (représentant le Ministre de la Sécurité publique) et le Coordinateur Résident du Système des Nations Unies.


Le Camp de Farchana : Un Défi Humanitaire et Sécuritaire

 
Le 16 octobre 2025, la mission a visité le camp de Farchana, situé à environ 110 km à l’Est d’Abéché.
  • Impact du Conflit Soudanais : Créé en 2024, le camp est devenu un point central de l'accueil des réfugiés soudanais.
  • Surpopulation : Initialement conçu pour 20 000 personnes, le camp a vu sa population tripler pour atteindre près de 60 000 habitants suite à l’afflux massif depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023.
 


Préoccupations de l'UNFPA : Les Violences Basées sur le Genre (VBG)

 
L'UNFPA s’est particulièrement préoccupé des risques importants et croissants des Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les camps.

 
La Présidente des femmes réfugiées de Farchana a exprimé une préoccupation majeure :
  • Vulnérabilité à l'Extérieur : Malgré les efforts de sécurité au sein du camp, les femmes restent exposées à des agressions lorsqu’elles doivent quitter le site pour des activités essentielles, telles que la recherche de bois de chauffage ou le travail aux champs.
 



Poursuite de la Mission

 
La mission a permis de recueillir des témoignages poignants et d’identifier des pistes concrètes pour renforcer la sécurité, notamment sur les axes routiers et autour des sites.
 
La délégation continue son travail dans la province de Wadi-Fira, à Iriba, où l'UNFPA continuera de partager la situation des femmes réfugiées, les risques de VBG, et les lacunes (gaps) dans la réponse aux défis de protection et de solutions durables.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


