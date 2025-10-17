Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est

Le Camp de Farchana : Un Défi Humanitaire et Sécuritaire

Impact du Conflit Soudanais : Créé en 2024, le camp est devenu un point central de l'accueil des réfugiés soudanais.

Créé en 2024, le camp est devenu un point central de l'accueil des réfugiés soudanais. Surpopulation : Initialement conçu pour 20 000 personnes, le camp a vu sa population tripler pour atteindre près de 60 000 habitants suite à l’afflux massif depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023.



Préoccupations de l'UNFPA : Les Violences Basées sur le Genre (VBG)

Vulnérabilité à l'Extérieur : Malgré les efforts de sécurité au sein du camp, les femmes restent exposées à des agressions lorsqu’elles doivent quitter le site pour des activités essentielles, telles que la recherche de bois de chauffage ou le travail aux champs.





Poursuite de la Mission

Le 16 octobre 2025, la mission a visité le camp de, situé à environ 110 km à l’Est d’Abéché.L'UNFPA s’est particulièrement préoccupé des risques importants et croissants des Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les camps.La Présidente des femmes réfugiées de Farchana a exprimé une préoccupation majeure :La mission a permis de recueillir des témoignages poignants et d’identifier des pistes concrètes pour renforcer la sécurité, notamment sur les axes routiers et autour des sites.La délégation continue son travail dans la province de Wadi-Fira, à Iriba, où l'UNFPA continuera de partager la situation des femmes réfugiées, les risques de VBG, et les lacunes (gaps) dans la réponse aux défis de protection et de solutions durables.