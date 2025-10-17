Tchad : La députée Amina Ali Idriss en visite de solidarité à Djourf Al Ahmar, foyer du choléra

Ce jeudi 16 octobre 2025, la députée Amina Ali Idriss a effectué une visite de terrain dans le département de Djourf Al Ahmar, touché par une épidémie de choléra depuis le 9 octobre dernier. Cette mission a été réalisée en collaboration avec Ahmat Izerik Hassana, membre du Conseil National du Salut (CNS/MPS).
Au cours de sa visite, la députée a exprimé sa solidarité envers les familles touchées par la maladie. Elle a remis un important don en matériel d’hygiène aux équipes sanitaires, comprenant :
- Cartons de savon
- Eau de Javel
- Gants
- Masques
Sur le terrain, Amina Ali Idriss a constaté de graves insuffisances, notamment :
- Manque d’eau potable
- Absence de latrines mobiles
- Manque d’ambulances
La députée a salué le travail remarquable des professionnels de santé et des partenaires engagés dans la lutte contre l’épidémie. Elle a également lancé un appel pressant au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté, pour renforcer l’aide au département de Djourf Al Ahmar. Elle a souligné la nécessité de fournir :
- Eau potable
- Latrines mobiles
- Ambulances