









TCHAD Tchad : La députée Amina Ali Idriss en visite de solidarité à Djourf Al Ahmar, foyer du choléra

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 18 Octobre 2025



La députée Amina Ali Idriss a effectué une visite de terrain dans le département de Djourf Al Ahmar ce jeudi 16 octobre 2025, suite à l’épidémie de choléra qui y sévit depuis le 9 octobre dernier. La mission s'est déroulée en collaboration avec Ahmat Izerik Hassana, membre du Conseil National du Salut (CNS/MPS).





Ce jeudi 16 octobre 2025, la députée Amina Ali Idriss a effectué une visite de terrain dans le département de Djourf Al Ahmar, touché par une épidémie de choléra depuis le 9 octobre dernier. Cette mission a été réalisée en collaboration avec Ahmat Izerik Hassana, membre du Conseil National du Salut (CNS/MPS). Au cours de sa visite, la députée a exprimé sa solidarité envers les familles touchées par la maladie. Elle a remis un important don en matériel d’hygiène aux équipes sanitaires, comprenant : Cartons de savon

Eau de Javel

Gants

Masques Ce matériel vise à soutenir les efforts de prévention et de riposte contre l’épidémie. Sur le terrain, Amina Ali Idriss a constaté de graves insuffisances, notamment : Manque d’eau potable

Absence de latrines mobiles

Manque d’ambulances Ces facteurs aggravent le risque de propagation du choléra au sein de la population. La députée a salué le travail remarquable des professionnels de santé et des partenaires engagés dans la lutte contre l’épidémie. Elle a également lancé un appel pressant au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté, pour renforcer l’aide au département de Djourf Al Ahmar. Elle a souligné la nécessité de fournir : Eau potable

Latrines mobiles

Ambulances Cette visite souligne l'urgence de la situation et la nécessité de mobiliser des ressources pour contenir l'épidémie de choléra dans la région. Ce jeudi 16 octobre 2025, la députée Amina Ali Idriss a effectué une visite de terrain dans le département de Djourf Al Ahmar, touché par une épidémie de choléra depuis le 9 octobre dernier. Cette mission a été réalisée en collaboration avec Ahmat Izerik Hassana, membre du Conseil National du Salut (CNS/MPS).Au cours de sa visite, la députée a exprimé sa solidarité envers les familles touchées par la maladie. Elle a remis un important don en matériel d’hygiène aux équipes sanitaires, comprenant :Ce matériel vise à soutenir les efforts de prévention et de riposte contre l’épidémie.Sur le terrain, Amina Ali Idriss a constaté de graves insuffisances, notamment :Ces facteurs aggravent le risque de propagation du choléra au sein de la population.La députée a salué le travail remarquable des professionnels de santé et des partenaires engagés dans la lutte contre l’épidémie. Elle a également lancé un appel pressant au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté, pour renforcer l’aide au département de Djourf Al Ahmar. Elle a souligné la nécessité de fournir :Cette visite souligne l'urgence de la situation et la nécessité de mobiliser des ressources pour contenir l'épidémie de choléra dans la région.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est Tchad : Le Projet PILIER présente ses réalisations contre les inondations aux médias Tchad - Türkiye : L'Ambassadeur au Forum Économique Afrique-Türkiye Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)