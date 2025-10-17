Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La députée Amina Ali Idriss en visite de solidarité à Djourf Al Ahmar, foyer du choléra


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 18 Octobre 2025


La députée Amina Ali Idriss a effectué une visite de terrain dans le département de Djourf Al Ahmar ce jeudi 16 octobre 2025, suite à l’épidémie de choléra qui y sévit depuis le 9 octobre dernier. La mission s'est déroulée en collaboration avec Ahmat Izerik Hassana, membre du Conseil National du Salut (CNS/MPS).


  Ce jeudi 16 octobre 2025, la députée Amina Ali Idriss a effectué une visite de terrain dans le département de Djourf Al Ahmar, touché par une épidémie de choléra depuis le 9 octobre dernier. Cette mission a été réalisée en collaboration avec Ahmat Izerik Hassana, membre du Conseil National du Salut (CNS/MPS).

 

Au cours de sa visite, la députée a exprimé sa solidarité envers les familles touchées par la maladie. Elle a remis un important don en matériel d’hygiène aux équipes sanitaires, comprenant :
  • Cartons de savon
  • Eau de Javel
  • Gants
  • Masques
Ce matériel vise à soutenir les efforts de prévention et de riposte contre l’épidémie.

 

Sur le terrain, Amina Ali Idriss a constaté de graves insuffisances, notamment :
  • Manque d’eau potable
  • Absence de latrines mobiles
  • Manque d’ambulances
Ces facteurs aggravent le risque de propagation du choléra au sein de la population.

 

La députée a salué le travail remarquable des professionnels de santé et des partenaires engagés dans la lutte contre l’épidémie. Elle a également lancé un appel pressant au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté, pour renforcer l’aide au département de Djourf Al Ahmar. Elle a souligné la nécessité de fournir :
  • Eau potable
  • Latrines mobiles
  • Ambulances
Cette visite souligne l'urgence de la situation et la nécessité de mobiliser des ressources pour contenir l'épidémie de choléra dans la région.


