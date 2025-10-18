Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre la communauté sénégalaise au Rwanda


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


En marge de sa visite d’État à Kigali, le Président du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a rencontré, ce samedi, la communauté sénégalaise et les cadres établis au Rwanda.


  Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d’écoute, le Chef de l’État a échangé avec ses compatriotes sur leurs expériences professionnelles, leur intégration et leur contribution au rayonnement du Sénégal à l’étranger.

 

Le Président Faye a salué l'engagement, la compétence et le sens du devoir de ces Sénégalais qui, chacun à leur manière, participent à la promotion de l'image et des valeurs du pays. Il a réaffirmé la place centrale que la diaspora occupe dans la vision nationale de transformation et de développement portée par son magistère.

 

Cette rencontre a été marquée par un fort sentiment de fraternité, de solidarité et de fierté partagée, illustrant l’unité et la vitalité de la communauté sénégalaise au Rwanda, ainsi qu'à travers le monde.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


