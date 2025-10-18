Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d’écoute, le Chef de l’État a échangé avec ses compatriotes sur leurs expériences professionnelles, leur intégration et leur contribution au rayonnement du Sénégal à l’étranger.
AFRIQUE
Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre la communauté sénégalaise au Rwanda
Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Octobre 2025
En marge de sa visite d’État à Kigali, le Président du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a rencontré, ce samedi, la communauté sénégalaise et les cadres établis au Rwanda.
Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d’écoute, le Chef de l’État a échangé avec ses compatriotes sur leurs expériences professionnelles, leur intégration et leur contribution au rayonnement du Sénégal à l’étranger.
TRIBUNE & DEBATS
