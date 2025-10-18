Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre la communauté sénégalaise au Rwanda





Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d’écoute, le Chef de l’État a échangé avec ses compatriotes sur leurs expériences professionnelles, leur intégration et leur contribution au rayonnement du Sénégal à l’étranger. Le Président Faye a salué l'engagement, la compétence et le sens du devoir de ces Sénégalais qui, chacun à leur manière, participent à la promotion de l'image et des valeurs du pays. Il a réaffirmé la place centrale que la diaspora occupe dans la vision nationale de transformation et de développement portée par son magistère. Cette rencontre a été marquée par un fort sentiment de fraternité, de solidarité et de fierté partagée, illustrant l’unité et la vitalité de la communauté sénégalaise au Rwanda, ainsi qu'à travers le monde.