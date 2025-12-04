Les États-Unis réévaluent leur coopération bilatérale avec la Tanzanie

Le gouvernement des États-Unis a annoncé, ce 4 décembre 2025, le lancement d’un examen approfondi de ses relations bilatérales avec la République-Unie de Tanzanie.



Cette décision a été rendue publique à travers une déclaration du porte-parole adjoint principal du Département d’État, Thomas « Tommy » Pigott, qui exprime de sérieuses préoccupations quant à l’évolution récente de la situation politique et sécuritaire dans le pays.



Selon le communiqué, Washington reconnaît la valeur du partenariat historique qui lie les deux nations, une coopération qui a contribué pendant des décennies à la prospérité des populations et à la stabilité de la région. Toutefois, des actions récentes du gouvernement tanzanien sont jugées incompatibles avec les principes fondant cette relation et suscitent des doutes quant à la fiabilité de la Tanzanie comme partenaire stratégique.



Parmi les principales préoccupations soulevées figurent : la répression persistante de la liberté religieuse et de la liberté d’expression, la présence de barrières continues à l’investissement américain, freinant la coopération économique, ainsi que des actes de violence contre des civils survenus avant et après les élections générales du 29 octobre 2025.



Les autorités américaines estiment que ces événements ont mis en péril la sécurité des citoyens américains, des touristes et des intérêts économiques des États-Unis sur le territoire tanzanien, tout en menaçant la stabilité régionale acquise de longue date grâce à la coopération bilatérale.