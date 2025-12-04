RDC-Rwanda : Signature d’un accord de paix historique à Washington

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole pour souligner la détermination de son pays à honorer les engagements pris, tout en appelant le Rwanda à la réciprocité.







« La République Démocratique du Congo prend ici l’engagement solennel de mettre en œuvre, en toute sincérité, l’ensemble des obligations qui découlent de ces Accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l’unité et de l’intégrité de notre territoire. Nous espérons, avec le même sérieux, que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l’esprit des engagements pris », a-t-il déclaré.







Ces accords représentent une étape cruciale vers la stabilité durable et l'intégration économique dans la région des Grands Lacs.

