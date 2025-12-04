Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée-Bissau : un premier Conseil des ministres placé sous le signe de l’urgence et des réformes


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Décembre 2025


Le 2 décembre 2025, le premier Conseil des ministres a été marqué par des décisions fortes destinées à répondre aux défis actuels du pays et à renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale.


Guinée-Bissau : un premier Conseil des ministres placé sous le signe de l'urgence et des réformes
Qualifiée de « très productive », cette réunion a débouché sur plusieurs recommandations prioritaires touchant à la gestion des finances publiques, à la Fonction publique et au développement des infrastructures.

Au cœur des débats, l’exécutif a recommandé l’élaboration d’un plan d’urgence national à finaliser dans un délai d’une semaine, afin de faire face aux enjeux économiques, sociaux et institutionnels immédiats. Cette démarche vise à définir rapidement des réponses coordonnées aux difficultés les plus pressantes.

Concernant la gestion financière de l’État, le Conseil a insisté sur la nécessité pour toutes les recettes publiques d’être intégralement versées au Trésor public, un impératif destiné à renforcer la transparence, améliorer la traçabilité des ressources et optimiser l’efficacité budgétaire. Les autorités entendent ainsi lutter contre les fuites de recettes et assurer une meilleure mobilisation des fonds pour les priorités nationales.

S’agissant de la Fonction publique, le gouvernement a recommandé de maintenir la stabilité du personnel dirigeant, en évitant les réaménagements administratifs jugés inutiles. Cette mesure vise à préserver la continuité de l’action de l’État, et à garantir une meilleure performance de l’administration. Le secteur des infrastructures routières a également occupé une place centrale dans les discussions.

Le Conseil a appelé à la poursuite de la construction et de l’amélioration des routes urbaines dans les grandes villes, notamment à Bissau, Bafata et Gabu, afin de faciliter la mobilité, soutenir le commerce et améliorer le cadre de vie des populations.

En parallèle, les autorités ont décidé de relancer les travaux de plusieurs axes interurbains stratégiques, notamment : la route Safim–Jugudul, essentielle à la circulation intérieure ; l’axe reliant la Guinée-Bissau au Sénégal via São Domingos, un corridor clé pour les échanges régionaux et le commerce transfrontalier.

Ces priorités s’inscrivent dans la continuité des déclarations du ministre des Travaux publics, José Carlos Esteves, qui avait précédemment souligné l’importance d’accorder une attention particulière à l’entretien routier, avec un investissement prévu de plus de trois milliards de francs pour soutenir ce vaste programme d’infrastructures.


