Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire

A l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, en partenariat avec le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA), a procédé le mardi 19 août 2025, à la distribution des 50 kits de dignité offerts aux femmes vulnérables de la ville d'Abéché.



C'était en présence de la représentante de l'OCHA dans la zone Est, Mme Sawadogo. Le directeur de la gestion des catastrophes du comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Abdellatif Youssouf a, au nom de son institution, remercié l'UNFPA pour la confiance placée à la CRT, et a demandé de renforcer le partenariat dans d'autres volets sociaux pour assister davantage les femmes démunies.



Pour sa part, Halimata Aoudou la représentante de l'UNFPA dans le Ouaddaï, a tenu à exprimer sa gratitude à la Croix-Rouge du Tchad, pour son engagement sans cesse en faveur des communautés vulnérables du pays. Elle a réitéré son engagement et sa disponibilité à collaborer avec le comité provincial de la Croix-Rouge, pour continuer à sensibiliser les femmes sur les mesures préventives contre l'épidémie de choléra qui fait des ravages vers l'Est du pays.



Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction, à l'endroit de UNFPA et de son partenaire, la Croix-Rouge du Tchad. Il faut noter que l’UNFPA est l'Agence des Nations-Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive. Son objectif principal est de créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sûr, et chaque jeune a la possibilité de réaliser son plein potentiel.