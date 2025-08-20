Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 20 Août 2025



Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire
A l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, en partenariat avec le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA), a procédé le mardi 19 août 2025, à la distribution des 50 kits de dignité offerts aux femmes vulnérables de la ville d'Abéché.

C'était en présence de la représentante de l'OCHA dans la zone Est, Mme Sawadogo. Le directeur de la gestion des catastrophes du comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Abdellatif Youssouf a, au nom de son institution, remercié l'UNFPA pour la confiance placée à la CRT, et a demandé de renforcer le partenariat dans d'autres volets sociaux pour assister davantage les femmes démunies.

Pour sa part, Halimata Aoudou la représentante de l'UNFPA dans le Ouaddaï, a tenu à exprimer sa gratitude à la Croix-Rouge du Tchad, pour son engagement sans cesse en faveur des communautés vulnérables du pays. Elle a réitéré son engagement et sa disponibilité à collaborer avec le comité provincial de la Croix-Rouge, pour continuer à sensibiliser les femmes sur les mesures préventives contre l'épidémie de choléra qui fait des ravages vers l'Est du pays.

Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction, à l'endroit de UNFPA et de son partenaire, la Croix-Rouge du Tchad. Il faut noter que l’UNFPA est l'Agence des Nations-Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive. Son objectif principal est de créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sûr, et chaque jeune a la possibilité de réaliser son plein potentiel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2025

Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité 19/08/2025

Populaires

Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt

19/08/2025

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente

19/08/2025

Tchad : réunion de prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et ses nouveaux collaborateurs

19/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter