Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le général Mahadi Ali Issa nommé DGA du Renseignement militaire


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Août 2025


Par décret N°1845/PR/2025 du 20 août 2025, Le Général de brigade MAHADI ALI ISSA ID:94001128 est nommé Directeur général adjoint de la Direction Générale du Renseignement Militaire (DGRM) en remplacement du Général IBRAHIM IRIG ADAM, appelé à d’autres fonctions.


Tchad : Le général Mahadi Ali Issa nommé DGA du Renseignement militaire


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2025

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne le meurtre atroce de deux enfants Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne le meurtre atroce de deux enfants 19/08/2025

Populaires

Tchad : les députés du Ouaddaaï visitent les ruines du musée d'Abéché et exigent sa réhabilitation

19/08/2025

Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt

19/08/2025

Tchad : mise en place d’un comité d’organisation de 73 membres pour le match Sao–Blacks Stars

19/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter