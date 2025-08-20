|
TCHAD
Tchad : Le général Mahadi Ali Issa nommé DGA du Renseignement militaire
Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Août 2025
Par décret N°1845/PR/2025 du 20 août 2025, Le Général de brigade MAHADI ALI ISSA ID:94001128 est nommé Directeur général adjoint de la Direction Générale du Renseignement Militaire (DGRM) en remplacement du Général IBRAHIM IRIG ADAM, appelé à d’autres fonctions.
