Abidjan : le Goethe-Institut met à l’honneur le cinéma tchadien avec “#Harcèlement 2.0” de Ache Ahmat Moustapha

C’est la première fois que le cinéma tchadien est mis à l’honneur par le Goethe-Institut, prestigieuse institution culturelle allemande implantée dans plus de 150 pays, qui promeut la langue, la culture et les échanges interculturels.



Un espace de débat et de sensibilisation



La projection-débat autour du film abordera des thèmes sensibles tels que les différences entre approches religieuses, culturelles et traditionnelles, ainsi que l’importance du contexte social et géographique dans la compréhension et la lutte contre le cyberharcèlement. Ces échanges visent à briser le silence sur une problématique encore trop souvent taboue.



Présenté pour la deuxième fois en Afrique, et pour la première fois en Côte d’Ivoire, ce documentaire sera accompagné d’une causerie-débat en présence de la réalisatrice. L’événement, organisé avec le soutien de Polaris Asso et Voix des Femmes, vise à réaffirmer leur engagement à sensibiliser, informer et accompagner les victimes de cyberharcèlement, tout en promouvant la cohésion sociale et la paix.