Tchad - Ouaddaï : 1 500 cartes d’identité remises à Amleyouna par l’ANATS

« Aucun citoyen ne doit être laissé de côté, quelle que soit sa localité. »

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS), à travers son Centre d’accueil des usagers d’Abéché, a procédé ce dimanche 12 octobre 2025 à la remise officielle de 1 500 cartes d’identité nationale aux habitants de la sous-préfecture d’Amleyouna.La cérémonie a été présidée par Mahamat Ali Imam, secrétaire général du Département de Ouara. Cet événement marque une étape clé dans la stratégie de proximité de l’agence visant à étendre l’accès aux titres sécurisés dans les zones reculées.Prenant la parole, Abdelkerim Saleh Abdoulaye, chef du Centre ANATS d’Abéché, a souligné que cette opération est le fruit d’une mission spéciale de distribution consécutive à l’enrôlement mobile organisé dans la région il y a quelques mois. Il a affirmé que l’objectif reste inchangé :De son côté, le secrétaire général du Département de Ouara a salué l’initiative et le professionnalisme de l’ANATS. Il a également invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce document d’identité, essentiel à l’exercice de la citoyenneté.Cette opération s’inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer l’inclusion administrative et à lutter contre l’invisibilité juridique de nombreux citoyens. La remise de ces cartes d’identité nationale est une avancée significative pour assurer que chaque citoyen ait accès à ses droits et responsabilités.