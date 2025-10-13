Tchad - Ouaddaï : 1 500 cartes d’identité remises à Amleyouna par l’ANATS

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS), à travers son Centre d’accueil des usagers d’Abéché, a procédé ce dimanche 12 octobre 2025 à la remise officielle de 1 500 cartes d’identité nationale aux habitants de la sous-préfecture d’Amleyouna.
La cérémonie a été présidée par Mahamat Ali Imam, secrétaire général du Département de Ouara. Cet événement marque une étape clé dans la stratégie de proximité de l’agence visant à étendre l’accès aux titres sécurisés dans les zones reculées.
Prenant la parole, Abdelkerim Saleh Abdoulaye, chef du Centre ANATS d’Abéché, a souligné que cette opération est le fruit d’une mission spéciale de distribution consécutive à l’enrôlement mobile organisé dans la région il y a quelques mois. Il a affirmé que l’objectif reste inchangé :
« Aucun citoyen ne doit être laissé de côté, quelle que soit sa localité. »