Tchad : annonce à Sarh du film intitulé Solkem par la compagnie Mandarngué

La compagnie artistique Mandarngué a tenu un point de presse, pour annoncer le lancement de son nouveau film intitulé Solkem. Ce court métrage de 32 minutes aborde une thématique cruciale : l’avenir incertain des jeunes après l’obtention de leur diplôme secondaire.



Le directeur artistique de cette compagnie, Issakah Dingamdjibaye alias Mandarngué, acteur, comédien et réalisateur, souligne que beaucoup d’entre eux, ne sachant pas quoi faire, s’orientent vers des activités peu avantageuses, compromettant ainsi leur avenir.



À travers ce film, Mandarngué interpelle les habitants du Moyen-Chari, en les appelant à prendre leurs responsabilités. Le message est aussi adressé aux jeunes garçons, leur demandant de ne pas abuser des jeunes filles vulnérables dans ces situations. En marge de cette annonce, la compagnie a saisi l’occasion pour encourager les jeunes à s’intéresser davantage à l’art, notamment au cinéma, un secteur encore peu exploré dans la province.



Il faut noter que le film Solkem a été tourné dans la ville de Sarh, et dans le canton Djoli, mettant en avant des décors locaux et une réalité propre à la jeunesse de la province. Le lancement officiel est prévu pour le vendredi 07 février 2025 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.