AFRIQUE

Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique


Alwihda Info | Par - 17 Août 2025


Le Conseil des ministres du 13 août 2025 au Burkina Faso a approuvé l'intégration de 779 enseignants communautaires à la fonction publique. Surnommés les "Volontaires pour la Défense de l'Éducation", ces éducateurs ont assuré la continuité de l'enseignement dans des zones touchées par l'insécurité.


Une intégration en reconnaissance d'un engagement exemplaire

 
Cette décision concerne :
  • 300 éducateurs de la petite enfance
  • 479 enseignants du primaire
Tous sont titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique (CAP). Leur intégration se fait sur la base de leurs titres, dans le cadre d'un recrutement exceptionnel de 1 367 agents pour l'année 2025.
 

L'impact sur le système éducatif

 
Cette mesure vise à stabiliser le corps enseignant et à améliorer la qualité de l'éducation dans les zones les plus vulnérables du pays. En intégrant ces professionnels, le gouvernement récompense leur courage et leur sacrifice, tout en consolidant l'offre éducative nationale face aux défis sécuritaires et sociaux.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


