Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique

Une intégration en reconnaissance d'un engagement exemplaire

300 éducateurs de la petite enfance

479 enseignants du primaire

L'impact sur le système éducatif

Cette décision concerne :Tous sont titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique (CAP). Leur intégration se fait sur la base de leurs titres, dans le cadre d'un recrutement exceptionnel de 1 367 agents pour l'année 2025.Cette mesure vise à stabiliser le corps enseignant et à améliorer la qualité de l'éducation dans les zones les plus vulnérables du pays. En intégrant ces professionnels, le gouvernement récompense leur courage et leur sacrifice, tout en consolidant l'offre éducative nationale face aux défis sécuritaires et sociaux.