Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique

Une intégration en reconnaissance d'un engagement exemplaire
Cette décision concerne :
- 300 éducateurs de la petite enfance
- 479 enseignants du primaire
L'impact sur le système éducatif
Cette mesure vise à stabiliser le corps enseignant et à améliorer la qualité de l'éducation dans les zones les plus vulnérables du pays. En intégrant ces professionnels, le gouvernement récompense leur courage et leur sacrifice, tout en consolidant l'offre éducative nationale face aux défis sécuritaires et sociaux.