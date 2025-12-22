Mali - Bamako : L’AES scelle son unité et lance sa propre chaîne de télévision, la Télé AES

"Télé AES" : La voix de la souveraineté sahélienne

L'acte majeur de cette session est la signature officielle de l'accord portant création de la Télé AES. En dotant la Confédération d'un média commun, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'unissent pour mener la bataille de l'information. Ce nouvel outil aura pour mission de promouvoir la vision de l'AES et de renforcer le sentiment d'appartenance des populations à ce destin partagé.









Préparer le futur du Collège des Chefs d’État

Le Premier ministre a rappelé que cette session n'était que le prélude à la 2ème session ordinaire du Collège des Chefs d’État, qui s'ouvre ce lundi 22 décembre 2025. Sous l'impulsion du Général d'Armée Assimi Goïta, président en exercice, les dirigeants devront ratifier des décisions cruciales pour la stabilité et le développement économique de la zone, confirmant la transformation de l'alliance militaire en une confédération politique solide.









Dignité et destin partagé : Le nouveau paradigme

Dans son allocution de clôture, le Général Maïga a insisté sur les valeurs de « dignité » et de « souveraineté ». L'AES ne se veut plus une simple organisation de défense, mais un espace de solidarité totale où les décisions sont prises sans interférence étrangère. Ce sommet de Bamako symbolise ainsi la matérialisation d'une volonté populaire de rupture avec les schémas d'intégration hérités de l'ère coloniale.

