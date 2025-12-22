Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali - Bamako : L’AES scelle son unité et lance sa propre chaîne de télévision, la Télé AES


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


Ce dimanche 21 décembre 2025, le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a accueilli la clôture de la session ministérielle préparatoire au sommet des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel. Présidée par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, cette rencontre marque un tournant décisif dans l'intégration du bloc sahélien.


Mali - Bamako : L’AES scelle son unité et lance sa propre chaîne de télévision, la Télé AES



 

"Télé AES" : La voix de la souveraineté sahélienne

 

L'acte majeur de cette session est la signature officielle de l'accord portant création de la Télé AES. En dotant la Confédération d'un média commun, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'unissent pour mener la bataille de l'information. Ce nouvel outil aura pour mission de promouvoir la vision de l'AES et de renforcer le sentiment d'appartenance des populations à ce destin partagé.




Préparer le futur du Collège des Chefs d’État

 

Le Premier ministre a rappelé que cette session n'était que le prélude à la 2ème session ordinaire du Collège des Chefs d’État, qui s'ouvre ce lundi 22 décembre 2025. Sous l'impulsion du Général d'Armée Assimi Goïta, président en exercice, les dirigeants devront ratifier des décisions cruciales pour la stabilité et le développement économique de la zone, confirmant la transformation de l'alliance militaire en une confédération politique solide.




Dignité et destin partagé : Le nouveau paradigme

 

Dans son allocution de clôture, le Général Maïga a insisté sur les valeurs de « dignité » et de « souveraineté ». L'AES ne se veut plus une simple organisation de défense, mais un espace de solidarité totale où les décisions sont prises sans interférence étrangère. Ce sommet de Bamako symbolise ainsi la matérialisation d'une volonté populaire de rupture avec les schémas d'intégration hérités de l'ère coloniale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

N’Djamena : La Place de la Nation vibre au rythme de la paix et de l'athlétisme

N’Djamena : La Place de la Nation vibre au rythme de la paix et de l'athlétisme

Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari 21/12/2025

Populaires

Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre

21/12/2025

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter