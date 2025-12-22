Alwihda Info
TCHAD

Aéroport de N’Djamena : le vol Air France reporté de 24 heures


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Décembre 2025



N’Djamena — Le vol Air France à destination de N’Djamena, initialement programmé ce lundi soir, a été reporté de 24 heures, selon une source proche de la compagnie. Ce report serait lié aux travaux en cours sur la piste de l’aéroport de N’Djamena, qui entraînent une fermeture anticipée des installations en soirée.

Un retard à l’embarquement à Paris aurait réduit la fenêtre opérationnelle, faisant craindre une arrivée après la fermeture de la piste. Afin d’éviter tout risque, la compagnie aérienne a décidé de décaler le vol à mardi, le temps de garantir des conditions d’exploitation normales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
