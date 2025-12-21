Alwihda Info
TCHAD

Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 21 Décembre 2025


L’École Catholique Associée (ECA) de Bébédjia a procédé ce week-end à la remise des bulletins du premier trimestre de l'année 2025-2026. Dans une ambiance de bilan et de réflexion, la communauté éducative a célébré les succès tout en lançant un appel pressant à la responsabilité des parents.


Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre
 

Les statistiques présentées par la Directrice, Sœur Béatrice, témoignent de la vitalité de l'établissement. Sur les 372 élèves évalués, 287 ont franchi la barre de l'admission. La palme de l'excellence revient à un élève de CM2 qui survole le classement avec une moyenne exceptionnelle de 9/10, prouvant que la rigueur de l'encadrement porte ses fruits.

 

Malgré ces bons chiffres, la direction et le clergé ont exprimé une inquiétude majeure : le manque d'engagement de certains parents. Pour l'Abbé Patrice, Curé de la paroisse, l'éducation est un droit sacré que le parent doit honorer non seulement par l'inscription, mais par un suivi rigoureux. « Inscrire son enfant sans assurer le suivi est une action vaine », a-t-il martelé, rappelant que la santé et l'instruction sont les piliers de l'avenir du progéniture.

 

Le Président de l’APE, Alladoum Daniel, a salué le travail de l'équipe cadre qui a permis cette organisation fluide. La Sœur Béatrice a conclu la cérémonie en invitant les parents des élèves n'ayant pas atteint la moyenne à ne pas les décourager, mais à les encadrer davantage pour une remontée spectaculaire au deuxième trimestre.



