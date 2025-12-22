Alwihda Info
Cameroun : Maurice Kamto plébiscité lors d'une convention numérique historique


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a franchi une étape décisive ce dimanche 21 décembre 2025. Contraint à la visioconférence après l'interdiction de son rassemblement à Yaoundé, le parti a réélu Maurice Kamto à sa tête avec un score écrasant de plus de 95 %, marquant son retour officiel après sa parenthèse sous la bannière du Manidem.


Cameroun : Maurice Kamto plébiscité lors d'une convention numérique historique



 

Un leadership réaffirmé et un directoire élargi


Cette convention extraordinaire a été le théâtre d'un renouvellement important des instances. Outre le plébiscite de Maurice Kamto, l'arrivée de Kaigama Ismael à la vice-présidence renforce l'équilibre national du parti. Ce vote massif agit comme une réponse aux contestations internes et aux pressions extérieures, soudant la base militante autour de son "phare" historique.




Le cri de ralliement de Mamadou Yaouba

 

Dans une allocution empreinte d'émotion et de fermeté, le Vice-Président sortant a dressé le bilan d'un intérim difficile. Rendant hommage aux "martyrs de l'alternance" et au leader disparu Anicet Ekane, il a appelé les militants à devenir les « gardiens du temple démocratique ». Son message est clair : la Renaissance doit s'appuyer sur une discipline de fer et un respect strict de la hiérarchie, particulièrement au sein de la diaspora.




Les trois chantiers de la "Nouvelle Renaissance"


La convention a entériné une feuille de route axée sur la résilience :

  • Sécurisation électorale : Passer de la simple participation à la documentation systématique et à la protection de chaque bulletin.
     

  • Réforme structurelle : L'ajustement des statuts pour éviter les décalages juridiques et renforcer la légitimité des mandats.
     

  • Apaisement interne : Un appel au pardon et à la tolérance des divergences, tout en sanctionnant lourdement les actes de subversion comme l'annulation de la convention initiale par des ex-membres.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


