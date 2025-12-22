Cameroun : Maurice Kamto plébiscité lors d'une convention numérique historique

Un leadership réaffirmé et un directoire élargi



Cette convention extraordinaire a été le théâtre d'un renouvellement important des instances. Outre le plébiscite de Maurice Kamto, l'arrivée de Kaigama Ismael à la vice-présidence renforce l'équilibre national du parti. Ce vote massif agit comme une réponse aux contestations internes et aux pressions extérieures, soudant la base militante autour de son "phare" historique.









Le cri de ralliement de Mamadou Yaouba

Dans une allocution empreinte d'émotion et de fermeté, le Vice-Président sortant a dressé le bilan d'un intérim difficile. Rendant hommage aux "martyrs de l'alternance" et au leader disparu Anicet Ekane, il a appelé les militants à devenir les « gardiens du temple démocratique ». Son message est clair : la Renaissance doit s'appuyer sur une discipline de fer et un respect strict de la hiérarchie, particulièrement au sein de la diaspora.









Les trois chantiers de la "Nouvelle Renaissance"



La convention a entériné une feuille de route axée sur la résilience :

