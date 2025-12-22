Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Décembre 2025


​Une séance plénière s’est tenue ce 22 décembre 2025 à l’Assemblée nationale du Tchad. À cette occasion, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits humains, Youssouf Tom, a comparu devant les députés pour défendre le projet de loi portant modification des articles 487 et 508 du Code de procédure civile, commerciale et sociale. Il était assisté, pour la circonstance, de ses proches collaborateurs.


La séance a été présidée par le Ali Kolotu Tchaïmi, Président de l’Assemblée nationale.

Dès l’ouverture des travaux, la Commission politique générale, institutions, lois et libertés a présenté son rapport. Cette présentation a été suivie du mot introductif du ministre de la Justice, qui a exposé les motivations et les objectifs du texte soumis à l’examen des députés.

Le Garde des Sceaux a indiqué que la modification de l’article 487 vise à élargir les modalités de saisine du tribunal de grande instance, laquelle pourra désormais s’effectuer par assignation, par requête, mais également par voie électronique, une innovation majeure destinée à moderniser la justice.

S’agissant de l’article 508, le ministre a précisé que sa modification permettra au Président du Tribunal d’être saisi par requête ou par assignation, tout en maintenant les mécanismes garantissant la célérité des procédures, y compris celles engagées les jours fériés ou chômés lorsque l’urgence l’exige.

À l’issue de la discussion générale, les députés ont adopté le projet de loi, donnant ainsi leur quitus à un texte qualifié d’avancée significative en matière de démocratisation de l’accès à la justice et de renforcement de la confiance des citoyens dans le système judiciaire.


