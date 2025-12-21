Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega

Sous la présidence du Sous-préfet Ali Tidjani Kosso, la cérémonie a débuté par la lecture solennelle du Saint Coran. Le thème de l'année, présenté par l'Imam Abdoulaye Oumar, a rappelé l'importance de suivre les pas du Prophète pour bâtir une société juste. L'affluence massive, incluant des délégations venues de N'Djamena, témoigne de la vitalité de la foi dans la province du Guéra.



Le Président du conseil islamique de Tounkoul, Cheikh Seid Deye Goni, a exhorté l'assistance à la pratique de la fraternité. Ce message a été relayé par l'autorité administrative qui a profité de cette tribune pour lancer un appel solennel : la religion doit être un rempart pour la paix. Les fidèles ont été invités à prier intensément pour la sécurité de la province et celle du Tchad tout entier.



La réussite de cette organisation par la communauté locale de Dega illustre l'harmonie qui règne au sein des populations du Guéra. En clôturant la cérémonie, les organisateurs ont réaffirmé que ces célébrations sont essentielles pour transmettre aux jeunes générations les valeurs de tolérance et de respect mutuel, piliers du développement durable de la région.

