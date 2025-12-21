Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 22 Décembre 2025


La sous-préfecture de Niergui a été le centre de la piété provinciale ce dimanche 21 décembre 2025. La localité de Dega, située au sud de Mongo, a accueilli des milliers de fidèles pour la cérémonie de l'Ihtifal, commémorant la naissance du Prophète Mahomet (PSL). Cet événement majeur a été placé sous le signe de l'unité et de la stabilité nationale.


Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega


 

Sous la présidence du Sous-préfet Ali Tidjani Kosso, la cérémonie a débuté par la lecture solennelle du Saint Coran. Le thème de l'année, présenté par l'Imam Abdoulaye Oumar, a rappelé l'importance de suivre les pas du Prophète pour bâtir une société juste. L'affluence massive, incluant des délégations venues de N'Djamena, témoigne de la vitalité de la foi dans la province du Guéra.

 

Le Président du conseil islamique de Tounkoul, Cheikh Seid Deye Goni, a exhorté l'assistance à la pratique de la fraternité. Ce message a été relayé par l'autorité administrative qui a profité de cette tribune pour lancer un appel solennel : la religion doit être un rempart pour la paix. Les fidèles ont été invités à prier intensément pour la sécurité de la province et celle du Tchad tout entier.

 

La réussite de cette organisation par la communauté locale de Dega illustre l'harmonie qui règne au sein des populations du Guéra. En clôturant la cérémonie, les organisateurs ont réaffirmé que ces célébrations sont essentielles pour transmettre aux jeunes générations les valeurs de tolérance et de respect mutuel, piliers du développement durable de la région.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique

Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique

​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité ​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité 21/12/2025

Populaires

Salamat : Khach-Khacha brise ses chaînes, les travaux de désenclavement s'accélèrent

21/12/2025

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter