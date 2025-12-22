









INTERNATIONAL États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 22 Décembre 2025



À l'automne 2025, les États-Unis ont connu la plus longue paralysie de l'administration fédérale de leur histoire. Débutée le 1er octobre et durant 43 jours, cette impasse a mis en lumière de graves failles dans le processus budgétaire du pays, de profondes divisions partisanes et de réelles difficultés pour des millions d'Américains.

La paralysie a finalement pris fin à la mi-novembre, lorsque le Congrès a approuvé un financement d'urgence pour rétablir les services fédéraux jusqu'en janvier 2026, suite à des pertes économiques record, et à une frustration croissante de la population.



Cet article examine les responsabilités de cette paralysie, la perception du public américain et ses conséquences concrètes pour les citoyens, notamment ceux déjà en difficulté.



L'impasse politique à l'origine de la paralysie des services fédéraux

Une paralysie des services fédéraux survient lorsque le Congrès ne parvient pas à voter les crédits budgétaires, ou une résolution de financement provisoire pour assurer le fonctionnement de l'État. En 2025, les causes profondes étaient d'ordre politique. Le Parti républicain contrôlait la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès. Cependant, des désaccords internes au sein du groupe républicain et des confrontations, avec les démocrates sur les priorités politiques, notamment la prolongation des subventions de l'Affordable Care Act et d'autres aides sociales, ont empêché tout accord.



Comme aucun des deux partis n'a pu réunir les votes nécessaires pour adopter un budget avant l'échéance, les fonds ont expiré et la paralysie des services fédéraux a commencé. Les critiques des deux camps se sont disputées sur les responsabilités de chacun dans le blocage du compromis, mais le constat institutionnel demeurait : le parti qui contrôle le processus budgétaire, à une date donnée, porte une lourde responsabilité pour éviter une paralysie des services fédéraux. L'opinion des électeurs : responsabilité, clivage partisan et opinion publique.



L'opinion publique durant la paralysie des services publics a reflété de profondes divisions partisanes

Les sondages réalisés pendant cette période d'impasse ont systématiquement montré que :

● Une majorité relative d'électeurs tenait les dirigeants républicains, y compris le président et les républicains du Congrès, responsables de l'échec des négociations sur le financement.

● De nombreux électeurs ont également tenu les démocrates pour responsables, en particulier ceux qui ont exigé des conditions politiques liées aux mesures de financement.

● Les indépendants avaient tendance à répartir la responsabilité plus équitablement, ou à exprimer leur frustration envers les deux partis.



Ces tendances s'inscrivaient dans un contexte de méfiance plus générale envers le gouvernement : la plupart des Américains perçoivent les paralysies des services publics comme un signe de dysfonctionnement et préfèrent que les législateurs règlent leurs différends sans interrompre les services essentiels.



Si les chiffres précis variaient selon les sondages, des thèmes récurrents se sont dégagés : les dirigeants républicains portaient une plus grande responsabilité publique (surtout auprès des électeurs indépendants), tandis que les partisans défendaient le rôle de leur propre camp. Ce sentiment public était perçu comme un risque politique à l'approche des élections de mi-mandat de 2026.



Impacts humains : des fonctionnaires fédéraux aux familles à faibles revenus

Au-delà des enjeux politiques, la paralysie des services publics a eu des conséquences humaines concrètes. Ces fermetures perturbent les services et les prestations dont des millions de personnes dépendent pour leur survie quotidienne. Celle de 2025 n'a pas fait exception et, à plusieurs égards, a été plus grave que nombre de ses prédécesseurs.



Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ont été contraints à des congés forcés ou ont dû continuer à travailler sans être payés en temps voulu. Selon des estimations basées sur des scénarios similaires :

● Plus de 1,9 million de fonctionnaires fédéraux civils sont confrontés à des congés forcés ou à des retards de paiement lors d'une paralysie prolongée.

● Parmi ceux qui travaillent sans être payés figurent les contrôleurs aériens, les agents des frontières et les agents de la TSA, des agents essentiels à la sécurité publique.

● Les travailleurs mis en congé forcé subissent souvent une perte de revenus immédiate et ont des difficultés à payer leur loyer, leur hypothèque et leurs dépenses courantes. Selon des données gouvernementales publiées avec retard, le marché du travail américain a perdu 105 000 emplois en octobre 2025, principalement en raison des réductions d’effectifs dans la fonction publique fédérale liées à l’incertitude budgétaire, et le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 4,6 %, un niveau record en quatre ans.



Programmes de protection sociale : SNAP (bons alimentaires), WIC et sécurité alimentaire

L’impact le plus marquant de la paralysie des services publics de 2025 a sans doute été sur le système de protection sociale américain. Le Programme d’aide alimentaire supplémentaire (SNAP) bénéficie à environ 41 millions d’Américains, soit près d’un sur huit, en leur fournissant une aide essentielle pour l’achat de produits alimentaires. Pendant la paralysie des services publics :

● Les paiements ont été retardés, puis temporairement réduits, créant une incertitude sans précédent pour les bénéficiaires. ● Le fonds de réserve du ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) ne pouvait couvrir qu’une fraction des prestations mensuelles, obligeant les États à se démener pour combler les déficits.



L'une des idées fausses les plus tenaces du discours politique américain est que le recours aux programmes d'aide alimentaire comme le SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) serait rare, immuable ou limité à une minorité de la population. En réalité, la participation au SNAP est généralisée, fluctuante et étroitement liée à la précarité économique que connaissent des millions de ménages, toutes origines et régions confondues. Les blocages administratifs ne perturbent pas seulement des systèmes abstraits ; ils interrompent un système de soutien fragile auquel de nombreux Américains sont soumis au gré de leurs fluctuations financières.



En 2025, le programme SNAP bénéficiait à environ 42 millions de personnes chaque mois, soit près d'un Américain sur huit. Ces prestations, bien que modestes (environ 190 dollars par personne et par mois en moyenne), font souvent la différence entre la sécurité alimentaire et la faim. Pour les familles vivant au jour le jour, même un bref retard dans le versement des prestations peut engendrer des difficultés immédiates.



Le SNAP n'est pas une solution permanente pour la plupart des bénéficiaires. Il s'agit d'une aide temporaire, conçue pour aider les ménages à traverser des périodes de perte de revenus, de réduction du temps de travail, d'urgences médicales ou d'autres chocs économiques.



Des études fédérales montrent qu'environ la moitié des participants au SNAP restent inscrits moins de dix mois. Près de 38 % quittent le programme dans les six mois et près de 58 % dans l'année. Ce taux de renouvellement constant, appelé « rotation du programme », reflète la précarité des emplois à bas salaire et la faible marge qui sépare de nombreuses familles de travailleurs de la pauvreté.



Ce phénomène de roulement de personnel transcende les clivages raciaux et géographiques. Les travailleurs du commerce de détail, de l'hôtellerie-restauration, des services à la personne, du bâtiment et de la logistique subissent souvent des variations d'horaires ou des mises à pied saisonnières. Une légère augmentation de salaire, des heures supplémentaires temporaires ou un contrat à court terme peuvent permettre à un ménage de dépasser les seuils d'éligibilité au programme SNAP, avant qu'une baisse de revenus ultérieure ne l'oblige à se réinscrire. Il en résulte un cycle où le SNAP fonctionne moins comme un programme d'aide sociale stable que comme un amortisseur de crise pour le marché du travail américain.



Lorsqu'une paralysie des services gouvernementaux interrompt ou menace ce système, elle déstabilise les ménages déjà en situation de précarité. Pour les personnes qui bénéficient du SNAP de manière intermittente, l'incertitude quant au versement des prestations peut avoir un impact immédiat sur leurs achats alimentaires, leurs décisions concernant le loyer et leurs dépenses médicales.



Le SNAP est accessible aux Américains de toutes origines, mais les inégalités économiques persistantes déterminent qui y a recours et à quelle fréquence. En chiffres absolus, les Américains blancs représentent la plus grande part des bénéficiaires du SNAP, soit environ 35 à 37 %, ce qui correspond à près de 15 millions de personnes. Cela reflète la taille de la population plutôt qu'une dépendance disproportionnée.



Dans le même temps, les Afro-Américains, qui représentent environ 12,6 % de la population américaine, constituent près de 25 à 26 % des bénéficiaires du programme SNAP, soit plus de 10 millions de personnes. Les ménages hispaniques ou latino-américains représentent environ 15 à 16 %, tandis que les Américains d'origine asiatique représentent 3 à 4 % et les ménages amérindiens et autochtones d'Alaska environ 2 % des bénéficiaires.



Ces disparités ne sont pas dues à une plus grande dépendance, mais à des différences structurelles en matière de revenus, de stabilité de l'emploi, d'accumulation de patrimoine et d'exposition aux chocs économiques. Les communautés de couleur sont plus susceptibles de connaître la précarité de l'emploi, des salaires plus bas et de disposer de moins d'économies, ce qui rend le recours temporaire au programme SNAP plus fréquent.



Il est important de noter que la participation au programme SNAP est particulièrement élevée chez les enfants. Près de 40 % des bénéficiaires ont moins de 18 ans, ce qui signifie que les interruptions de prestations ont un impact direct sur la nutrition, le développement et la santé à long terme des enfants. Les personnes âgées et les personnes handicapées représentent plus d'un cinquième des participants, des groupes pour lesquels l'insécurité alimentaire comporte des risques médicaux accrus.



Lors d'une fermeture des services gouvernementaux, le programme SNAP est financé par une combinaison de crédits obligatoires et de réserves de prévoyance. Bien que les prestations ne soient pas immédiatement interrompues, les fermetures prolongées mettent à rude épreuve ces réserves, engendrant des retards, des blocages administratifs et une incertitude au niveau des États. Ces derniers peuvent être amenés à verser des prestations partielles, à reporter les dates de versement ou à recourir à des mécanismes de financement d'urgence non pérennes. Lors de la dernière fermeture, de nombreux États ont hésité en raison d'alliances politiques.



Il existe également le Programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC), essentiel pour les jeunes enfants et les femmes enceintes, qui bénéficie à plus de 6,8 millions de personnes. Pendant la fermeture des services gouvernementaux, les modèles de financement ont été mis à rude épreuve, certains programmes dépendant de ressources étatiques limitées jusqu'à la reprise du financement fédéral.



Impacts économiques et sociaux plus larges

Les fermetures de services publics perturbent également l'activité économique dans son ensemble :

● Les économistes estiment que des interruptions de financement prolongées peuvent amputer la croissance du PIB à court terme, reflétant la baisse de la consommation et des investissements.

● Les petites entreprises dépendantes des contrats publics ou des dépenses de consommation des fonctionnaires fédéraux peuvent subir des pertes de revenus.

● Les retards dans les programmes de prêts, les permis et le contrôle réglementaire accroissent l'incertitude pour les ménages et les entreprises.



Des témoignages recueillis lors de la fermeture de 2025 ont décrit de longues files d'attente devant les banques alimentaires, des retards dans les services sociaux et le gel des contrats fédéraux, illustrant les effets en cascade qui vont bien au-delà des seuls salaires versés directement par les fonctionnaires.



Conclusion

La paralysie des services gouvernementaux de 2025 a illustré de façon frappante la fragmentation politique et le coût humain de l'échec législatif. Malgré les négociations menées par les deux principaux partis, l'opinion publique a constamment suggéré que les dirigeants républicains, contrôlant la présidence et le Congrès, portaient une plus grande part de responsabilité dans cette impasse.

Les conséquences concrètes de cette paralysie sur les fonctionnaires fédéraux, les familles à faibles revenus dépendantes des programmes SNAP et WIC, et la confiance économique en général, révèlent une situation profondément préoccupante quant à la manière dont les blocages politiques se traduisent par des difficultés pour les ménages. Alors que le pays se remet de cette paralysie historique, les décideurs politiques subissent une pression quasi unanime pour réformer les processus budgétaires, protéger les services essentiels et veiller à ce que les futurs désaccords budgétaires n'entraînent pas de telles conséquences pour les plus vulnérables.











