N’Djamena : L’entrepreneuriat tchadien passe en "Mode Turbo" pour la SME 2025

Fini l'entrepreneuriat confiné aux grands hôtels. Cette année, la SME irrigue les 10 communes de la capitale et s'étend à Moundou, Amdjarass et la Tandjilé. L'objectif, soutenu par la Mairie de N’Djamena et l'UNFPA, est de faire battre le cœur économique dans chaque quartier. « Le développement ne peut se faire de manière isolée », a rappelé Seïd Mahamat, soulignant l'importance de libérer le potentiel créatif partout où il se trouve.



Le moment fort de la cérémonie a été l'intervention de Macka Chérif Mahamat (RJDLT). Avec une fermeté saluée par l'assistance, elle a rappelé que l'innovation tchadienne est déjà en marche et ne peut plus être freinée par des "lenteurs de signatures". L'appel à la réactivation de la Direction Générale de l’Entrepreneuriat est un message clair envoyé aux autorités : l'administration doit devenir un moteur, et non un frein, pour les startupeurs.



L'inclusion n'est plus un slogan, mais une stratégie de croissance. Avec plus de la moitié de la population, les femmes sont les piliers de cette édition. La mise en place d'une table ronde intergénérationnelle vise à transmettre l'expérience des pionnières à la nouvelle garde. Parallèlement, des ateliers techniques sur la performance digitale et la souveraineté énergétique fourniront aux porteurs de projets les armes nécessaires pour transformer le Tchad.

