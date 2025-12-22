Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : trois personnes, dont un Ghanéen, arrêtées pour trafic de perroquets à Bertoua


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


En 2016, le perroquet gris à queue rouge a été inscrit à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES), bénéficiant ainsi du plus haut niveau de protection qui interdit toute forme de commerce de cette espèce.


Cameroun : trois personnes, dont un Ghanéen, arrêtées pour trafic de perroquets à Bertoua
Trois trafiquants présumés ont été arrêtés à Bertoua pour détention illégale et trafic de perroquets gris à queue rouge.

Les trafiquants, dont un Ghanéen, ont été arrêtés lors d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune de l’Est, bénéficiant de l’appui technique d'une organisation chargée de l'application de la loi faunique dénommée LAGA, (The Last Great Ape Organisation).

Les suspects ont été interpellés en possession de 60 perroquets gris à queue rouge qu'ils transportaient dans le coffre d'un véhicule administratif noir de marque Prado, appartenant à un sous-préfet. Les arrestations ont eu lieu lorsque les trois hommes tentaient de vendre les perroquets.

Parmi les trafiquants arrêtés figure le frère de l’autorité administrative dont le véhicule a été utilisé pour transporter les perroquets. Le véhicule administratif a été utilisé pour garantir l'impunité et dissimuler les oiseaux pendant leur transport de Messok, dans le département du Haut-Nyong, à Bertoua, la capitale régionale de l’Est. Des personnes proches du dossier qui ont requis l’anonymat, affirment qu'il s'agit d'un mode opératoire régulièrement mis en œuvre pour dissimuler le trafic de produits issus d'espèces sauvages.

Selon les mêmes sources, les perroquets ont été capturés et mis en quarantaine dans un petit village situé à environ 25 km de Messok. Les trois individus appartiennent à un réseau criminel spécialisé dans le trafic d'espèces sauvages, chacun ayant un rôle spécifique dans le trafic de perroquets gris à queue rouge.

L'un des trafiquants, un Ghanéen ayant des liens avec de grands trafiquants de perroquets, était chargé de capturer et de nourrir les perroquets en captivité, tandis que les deux autres aidaient à les nourrir, à les transporter et à rechercher des acheteurs.

Le perroquet gris africain ou perroquet gris à queue rouge a le plumage essentiellement gris avec le bec noir. Sa tête et ses ailes sont généralement plus foncées que son corps et les plumes de sa tête et de ses ailes sont légèrement blanches sur les bords. Il a également une queue à plumes rouges.

Cet oiseau est originaire du Cameroun, de Guinée équatoriale, du Congo, du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya et de l'Ouganda. Il est considéré comme l'un des oiseaux les plus intelligents au monde. Il a la capacité de parler le langage humain et d'imiter les sons.

Ainsi, selon la loi de 2024 relative au régime de la faune sauvage au Cameroun, les trois personnes sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 50 millions de FCFA si elles sont reconnues coupables.

Abraham Ndjana Modo
Abraham Ndjana Modo


