Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

L’Union africaine réclame l’adoption d’une carte du monde reflétant la véritable taille du continent


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Août 2025


​L’Union africaine (UA) a apporté son soutien officiel à une campagne visant à remplacer la carte de Mercator, largement utilisée depuis le XVIe siècle, par une projection plus fidèle à la réalité géographique. L’objectif : corriger une distorsion historique qui réduit artificiellement la taille de l’Afrique et renforcer la place du continent sur la scène internationale.


L’Union africaine réclame l’adoption d’une carte du monde reflétant la véritable taille du continent
Créée par le cartographe Gerardus Mercator pour la navigation maritime, la projection de Mercator agrandit les régions proches des pôles, comme l’Amérique du Nord et le Groenland, tout en réduisant considérablement l’Afrique et l’Amérique du Sud. « Cela peut sembler n’être qu’une carte, mais en réalité, ce n’est pas le cas », a déclaré Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l’UA. « Cette projection a donné l’illusion que l’Afrique était marginale, alors qu’elle est le deuxième plus grand continent du monde et abrite plus d’un milliard d’habitants. »

La campagne « Correct The Map », menée par les organisations Africa No Filter et Speak Up Africa, milite pour l’adoption de la projection Equal Earth, introduite en 2018 et conçue pour représenter les continents selon leurs dimensions réelles. « La taille actuelle de l’Afrique sur la carte est fausse », a dénoncé Moky Makura, directrice exécutive d’Africa No Filter. « C’est la plus longue campagne de désinformation au monde, et elle doit cesser. »

Au-delà d’une simple question cartographique, les promoteurs de la réforme estiment que cette distorsion influence l’éducation, les médias et les politiques publiques. Fara Ndiaye, cofondatrice de Speak Up Africa, a souligné que l’usage de la carte de Mercator affecte l’identité et la fierté des Africains, notamment des enfants exposés très tôt à cette vision biaisée.

L’UA, qui compte 55 États membres, a confirmé que ce combat s’inscrivait dans son ambition de « rétablir la place légitime de l’Afrique sur l’échiquier mondial », en écho aux appels croissants en faveur de réparations liées au colonialisme et à l’esclavage.

La campagne s’étend au-delà du continent. La Commission des réparations de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a également soutenu la projection Equal Earth, y voyant un rejet de « l’idéologie de pouvoir et de domination » véhiculée par la carte de Mercator.

Si certaines institutions comme la Banque mondiale utilisent déjà la projection Winkel-Tripel ou Equal Earth pour leurs cartes statiques, la carte de Mercator reste la norme dans de nombreux contextes, y compris dans les écoles et les applications numériques. Google Maps, par exemple, n’a abandonné Mercator qu’en 2018 sur sa version de bureau, mais continue de l’utiliser par défaut sur mobile.

L’Union africaine entend désormais plaider pour une adoption généralisée de cartes plus justes et discuter avec ses États membres des actions collectives à entreprendre.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/08/2025

Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"

Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"

Tchad : L'ONG ADMI lance sa phase opérationnelle avec trois commissions clés (Conseil d'administration) Tchad : L'ONG ADMI lance sa phase opérationnelle avec trois commissions clés (Conseil d'administration) 16/08/2025

Populaires

Tchad : Le secteur pétrolier et minier rencontre une délégation émiratie pour le PND 2030

17/08/2025

Tchad : Le Premier ministre mobilise les autorités du Kanem pour le reboisement et la sécurité

17/08/2025

Gabon : Le Président Oligui Nguema inaugure le service de pédiatrie du CHUL et le siège de Gabon 24

17/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter