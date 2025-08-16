Alwihda Info
TCHAD

Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"


Alwihda Info | Par - 16 Août 2025


Dans le cadre des préparatifs de la table ronde de financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », prévue à Abu Dhabi en novembre 2025, le Dr Thani Bin Ahmed Al Zayoudi, Ministre d’État au Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis, est arrivé à N’Djamena le vendredi 15 août 2025, accompagné d’une importante délégation.


Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"
Le samedi 16 août, une rencontre s’est tenue à l’hôtel Radisson Blu. Les discussions se sont déroulées en groupes thématiques réunissant les ministères sectoriels, différentes agences et sociétés d’État. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines clés de coopération.

Dans son discours, Tahir Hamid Nguilin, Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, et Président du Comité d’organisation de la table ronde, a souligné que les échanges avaient abordé plusieurs secteurs stratégiques.

Énergie et électricité

Le ministre a salué les collaborations déjà existantes avec certaines entreprises émiraties et s’est réjoui des nouvelles annonces à venir. L’objectif affiché est de résoudre de manière significative les problématiques liées à l’électricité, à N’Djamena comme en province, grâce à la participation des investisseurs présents au Tchad et d’autres partenaires.

Pétrole et hydrocarbures

Les discussions ont porté sur toute la chaîne pétrolière : de l’exploration à la pétrochimie, jusqu’au raffinage. L’ambition est de mobiliser plusieurs entreprises du secteur afin de relever les défis identifiés avec les ministères compétents.

Mines

Les parties ont échangé sur la durabilité et la soutenabilité de l’exploitation minière, en particulier des petites exploitations. L’objectif est de renforcer les compétences, d’instaurer des règles respectueuses de l’environnement et de moderniser le secteur. Ces potentialités ont été présentées par le ministre concerné et le Directeur général de la SONAMIC.

Agriculture et élevage

Le ministre de l’Agriculture a insisté sur l’industrialisation, la mécanisation et la production locale d’engrais. Des accords devraient être signés à Abu Dhabi. Le secteur textile et la valorisation du coton ont également été abordés, avec un projet de formation de 12 000 jeunes Tchadiens d’ici fin 2025.

Pour l’élevage, les thèmes de la santé animale, de l’alimentation et de l’industrialisation de la production de lait et de viande ont été discutés.

Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"
Transports et infrastructures

Les deux ministres concernés ont examiné les projets prioritaires, avec une forte implication attendue des Émirats. Les échanges avec l’autorité émiratie de l’aviation civile visent à faciliter les autorisations et à avancer sur la création d’un port sec, l’installation d’une centrale de maintenance aéronautique au Tchad et la possible création de compagnies aériennes conjointes.

Télécommunications

Le ministre en charge a présenté les options pour améliorer la couverture numérique et développer la SOTEL. Un accord de principe a été trouvé pour progresser rapidement.

Tourisme et hôtellerie

Les discussions ont porté sur le développement d’infrastructures hôtelières et de projets connexes, avec un intérêt marqué de la partie émiratie.

La rencontre a permis d’identifier des pistes concrètes de partenariat dans de nombreux domaines, en vue de préparer la table ronde de novembre et de renforcer la coopération économique entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis.
Malick Mahamat
Malick Mahamat


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
