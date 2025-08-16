Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"

Le samedi 16 août, une rencontre s’est tenue à l’hôtel Radisson Blu. Les discussions se sont déroulées en groupes thématiques réunissant les ministères sectoriels, différentes agences et sociétés d’État. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines clés de coopération.



Dans son discours, Tahir Hamid Nguilin, Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, et Président du Comité d’organisation de la table ronde, a souligné que les échanges avaient abordé plusieurs secteurs stratégiques.



Énergie et électricité



Le ministre a salué les collaborations déjà existantes avec certaines entreprises émiraties et s’est réjoui des nouvelles annonces à venir. L’objectif affiché est de résoudre de manière significative les problématiques liées à l’électricité, à N’Djamena comme en province, grâce à la participation des investisseurs présents au Tchad et d’autres partenaires.



Pétrole et hydrocarbures



Les discussions ont porté sur toute la chaîne pétrolière : de l’exploration à la pétrochimie, jusqu’au raffinage. L’ambition est de mobiliser plusieurs entreprises du secteur afin de relever les défis identifiés avec les ministères compétents.



Mines



Les parties ont échangé sur la durabilité et la soutenabilité de l’exploitation minière, en particulier des petites exploitations. L’objectif est de renforcer les compétences, d’instaurer des règles respectueuses de l’environnement et de moderniser le secteur. Ces potentialités ont été présentées par le ministre concerné et le Directeur général de la SONAMIC.



Agriculture et élevage



Le ministre de l’Agriculture a insisté sur l’industrialisation, la mécanisation et la production locale d’engrais. Des accords devraient être signés à Abu Dhabi. Le secteur textile et la valorisation du coton ont également été abordés, avec un projet de formation de 12 000 jeunes Tchadiens d’ici fin 2025.



Pour l’élevage, les thèmes de la santé animale, de l’alimentation et de l’industrialisation de la production de lait et de viande ont été discutés.