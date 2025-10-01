Tchad : à Abéché, point de presse du CNJT Ouaddaï sur la distribution des carburants

Le président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, coordination provinciale du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar, a animé le mardi 30 septembre 2025, à l’ADETIC d’Abéché, un point de presse destiné à saluer les efforts consentis pour l’amélioration de la distribution de l’essence et du gaz butane.



La rencontre a réuni les membres des associations affiliées au CNJT Ouaddaï, venus écouter la déclaration relative à cette question cruciale pour la population de la province.



À travers ce point de presse, la coordination provinciale du CNJT a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi qu’aux autorités administratives et locales, pour les initiatives entreprises en vue de faciliter l’accès à ces produits de première nécessité, longtemps source de difficultés pour les habitants.



Le coordonnateur a souligné que cette avancée traduit une volonté politique forte, appuyée par une collaboration multisectorielle, permettant de répondre aux besoins urgents des citoyens et de garantir une meilleure équité dans l’approvisionnement, y compris dans les zones reculées.



Les jeunes du Ouaddaï, à travers le CNJT, ont salué cette amélioration, tout en réaffirmant leur disponibilité à accompagner les autorités dans toutes les initiatives visant à renforcer la cohésion sociale, la transparence et le développement au sein de la province.