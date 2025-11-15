Tchad : L’INSTA forme des jeunes sur l’installation des équipements photovoltaïques

Les travaux de la formation sont dirigés par le Pr Boukhari Mahamat Issa, responsable de la formation en énergie photovoltaïque au sein de l’INSTA.







Intervenant à cette occasion, le Pr Mahamat Hassan Béchir, coordinateur du projet PEA-TCHAD, a rappelé que ce programme est le fruit d’un partenariat entre l’INSTA et l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne (UJM). Grâce à ce financement, l’institution a pu mettre en place des formations initiales, continues et certifiantes dans les domaines de la conception, de l’installation et de la maintenance des systèmes photovoltaïques.







Prenant la parole au nom de Felicity Solar, M. Mahamat Brahim Daoud a souligné l’engagement de son entreprise en faveur du développement durable et de l’innovation technologique. À travers ce partenariat, Felicity Solar accompagne l’INSTA pour former des techniciens capables d’installer, de gérer et de maintenir les équipements de la marque avec un haut niveau de compétence.







Procédant au lancement officiel des travaux, le secrétaire général de l’INSTA, Pr Mahamat Ahmat Taha, a relevé que le monde évolue, les technologies progressent et les besoins énergétiques ne cessent de croître. « Le partenariat que nous scellons avec Felicity Solar s’inscrit parfaitement dans cette dynamique », a-t-il indiqué, avant d’exhorter les participants à faire preuve d’assiduité, de ponctualité et d’attention afin de tirer pleinement profit de cette opportunité.







À l’issue de cette formation, les apprenants maîtriseront les compétences pratiques nécessaires à l’installation et à la mise en service des équipements photovoltaïques, contribuant ainsi à renforcer le vivier de techniciens spécialisés dans les énergies renouvelables à Abéché et dans la région.

