Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’INSTA forme des jeunes sur l’installation des équipements photovoltaïques


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 16 Novembre 2025


L'Institut National des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA), en partenariat avec l’entreprise Felicity Solar, organise, depuis ce samedi 15 novembre 2025, une session de formation pratique sur l’installation des équipements photovoltaïques. Cette formation est destinée aux jeunes œuvrant dans les métiers du solaire et se tient dans la salle multimédia dudit Institut.


Tchad : L’INSTA forme des jeunes sur l’installation des équipements photovoltaïques


 

Les travaux de la formation sont dirigés par le Pr Boukhari Mahamat Issa, responsable de la formation en énergie photovoltaïque au sein de l’INSTA.

 

Intervenant à cette occasion, le Pr Mahamat Hassan Béchir, coordinateur du projet PEA-TCHAD, a rappelé que ce programme est le fruit d’un partenariat entre l’INSTA et l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne (UJM). Grâce à ce financement, l’institution a pu mettre en place des formations initiales, continues et certifiantes dans les domaines de la conception, de l’installation et de la maintenance des systèmes photovoltaïques.

 

Prenant la parole au nom de Felicity Solar, M. Mahamat Brahim Daoud a souligné l’engagement de son entreprise en faveur du développement durable et de l’innovation technologique. À travers ce partenariat, Felicity Solar accompagne l’INSTA pour former des techniciens capables d’installer, de gérer et de maintenir les équipements de la marque avec un haut niveau de compétence.

 

Procédant au lancement officiel des travaux, le secrétaire général de l’INSTA, Pr Mahamat Ahmat Taha, a relevé que le monde évolue, les technologies progressent et les besoins énergétiques ne cessent de croître. « Le partenariat que nous scellons avec Felicity Solar s’inscrit parfaitement dans cette dynamique », a-t-il indiqué, avant d’exhorter les participants à faire preuve d’assiduité, de ponctualité et d’attention afin de tirer pleinement profit de cette opportunité.

 

À l’issue de cette formation, les apprenants maîtriseront les compétences pratiques nécessaires à l’installation et à la mise en service des équipements photovoltaïques, contribuant ainsi à renforcer le vivier de techniciens spécialisés dans les énergies renouvelables à Abéché et dans la région.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte

​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte

Tchad : la stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix validée à N’Djamena Tchad : la stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix validée à N’Djamena 14/11/2025

Populaires

Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages

15/11/2025

Tchad : L'Union Internationale des Femmes Musulmanes clôture un cycle de rencontres fraternelles autour de la lecture du Saint Coran

15/11/2025

Coupe de l’Amitié YOUYI 2025 à N'Djamena : “Courage” remporte la finale face à “Résilience” (2-0)

15/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter