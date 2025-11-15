Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La POSOC salue le succès de « Tchad Connexion 2030 » et formule des recommandations


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 16 Novembre 2025


La Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Paix et le Développement (POSOC) a organisé, ce dimanche 16 novembre 2025, un point de presse consacré à l’évaluation de l’événement international « Tchad Connexion 2030 », tenu à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre derniers. La communication a été présentée par le directeur général de la plateforme, Aboulkhassim Mahamat Hassan.


Tchad : La POSOC salue le succès de « Tchad Connexion 2030 » et formule des recommandations
 

Selon la POSOC, « Tchad Connexion 2030 » s’est imposé comme l’une des plus grandes réussites récentes du Tchad en matière de transformation numérique et de promotion des opportunités d’investissement. La forte mobilisation des acteurs nationaux et internationaux démontre l’intérêt croissant pour la vision du Tchad de s’arrimer durablement aux dynamiques technologiques mondiales.

 

À l’issue de ces assises, qui ont permis de défendre le Programme National de Développement (PND), plusieurs partenaires ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le Tchad dans la digitalisation des services publics, le développement des infrastructures technologiques, l’innovation, l’entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l’amélioration du climat des affaires. Les accords signés lors de l’événement témoignent de la solidité et de la crédibilité des engagements mutuels.

 

La POSOC se félicite de cette réussite et met en avant l’importance de la place accordée à la société civile dans le processus de développement national. En tant qu’acteur engagé pour la paix, l’innovation sociale et l’accompagnement des politiques publiques, elle estime que « Tchad Connexion 2030 » constitue une avancée majeure qui renforce le rôle participatif et contributif des organisations de la société civile dans les initiatives stratégiques du pays.

 
 

La plateforme réaffirme son engagement à soutenir les actions visant à moderniser le Tchad et à promouvoir une gouvernance inclusive des projets nationaux. Pour garantir la concrétisation des engagements pris à Abou Dhabi, la POSOC formule plusieurs recommandations :

  • Mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux des accords signés, afin de les traduire en projets concrets profitant à toutes les provinces.

  • Instaurer une gouvernance transparente, inclusive et participative, associant institutions publiques, secteur privé et organisations de la société civile.

  • Intégrer systématiquement les jeunes, les femmes et les populations rurales dans les programmes issus de cette initiative, pour un développement équitable.

  • Investir dans le renforcement des compétences nationales et impliquer la société civile dans le suivi-évaluation, afin d’assurer l’efficacité, la durabilité et la transparence des projets.



Pour conclure, la POSOC réaffirme sa disponibilité à accompagner l’État, les partenaires et les populations dans cette dynamique, et encourage la poursuite des efforts engagés pour transformer durablement le paysage technologique, économique et social du Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

Tchad : Mahamat Zène Bada réhabilité treize ans après sa condamnation

Tchad : Mahamat Zène Bada réhabilité treize ans après sa condamnation

​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte ​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte 14/11/2025

Populaires

Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages

15/11/2025

Tchad : L'Union Internationale des Femmes Musulmanes clôture un cycle de rencontres fraternelles autour de la lecture du Saint Coran

15/11/2025

Coupe de l’Amitié YOUYI 2025 à N'Djamena : “Courage” remporte la finale face à “Résilience” (2-0)

15/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter