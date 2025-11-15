Tchad : La POSOC salue le succès de « Tchad Connexion 2030 » et formule des recommandations

Selon la POSOC, « Tchad Connexion 2030 » s’est imposé comme l’une des plus grandes réussites récentes du Tchad en matière de transformation numérique et de promotion des opportunités d’investissement. La forte mobilisation des acteurs nationaux et internationaux démontre l’intérêt croissant pour la vision du Tchad de s’arrimer durablement aux dynamiques technologiques mondiales.







À l’issue de ces assises, qui ont permis de défendre le Programme National de Développement (PND), plusieurs partenaires ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le Tchad dans la digitalisation des services publics, le développement des infrastructures technologiques, l’innovation, l’entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l’amélioration du climat des affaires. Les accords signés lors de l’événement témoignent de la solidité et de la crédibilité des engagements mutuels.







La POSOC se félicite de cette réussite et met en avant l’importance de la place accordée à la société civile dans le processus de développement national. En tant qu’acteur engagé pour la paix, l’innovation sociale et l’accompagnement des politiques publiques, elle estime que « Tchad Connexion 2030 » constitue une avancée majeure qui renforce le rôle participatif et contributif des organisations de la société civile dans les initiatives stratégiques du pays.









La plateforme réaffirme son engagement à soutenir les actions visant à moderniser le Tchad et à promouvoir une gouvernance inclusive des projets nationaux. Pour garantir la concrétisation des engagements pris à Abou Dhabi, la POSOC formule plusieurs recommandations :



Mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux des accords signés, afin de les traduire en projets concrets profitant à toutes les provinces.

Instaurer une gouvernance transparente, inclusive et participative, associant institutions publiques, secteur privé et organisations de la société civile.

Intégrer systématiquement les jeunes, les femmes et les populations rurales dans les programmes issus de cette initiative, pour un développement équitable.

Investir dans le renforcement des compétences nationales et impliquer la société civile dans le suivi-évaluation, afin d’assurer l’efficacité, la durabilité et la transparence des projets.





Pour conclure, la POSOC réaffirme sa disponibilité à accompagner l’État, les partenaires et les populations dans cette dynamique, et encourage la poursuite des efforts engagés pour transformer durablement le paysage technologique, économique et social du Tchad.

