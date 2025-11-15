Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Une synergie renforcée pour une éducation inclusive dans la province du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 16 Novembre 2025


Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PROSCOLAC, le consortium (composé de Humanité & Inclusion, Secours Islamique France et ADESOL) a organisé une réunion de concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’éducation et la protection des enfants de la province du Lac. L'objectif de cette rencontre était d'assurer une meilleure synergie des interventions sur le terrain, en faveur d’une éducation inclusive et de qualité.


Tchad : Une synergie renforcée pour une éducation inclusive dans la province du Lac
 

Prenant la parole, Hassimi Djieni, chef du projet PROSCOLAC, a réaffirmé l’engagement du consortium à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans les domaines de l’éducation et de la protection des enfants. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir l’éducation inclusive, permettant à tous les enfants — notamment ceux vivant avec un handicap — d’accéder à l’école dans des conditions adaptées et équitables.

 

De son côté, Elhadji Maï Adiè, représentant de la Délégation provinciale de l’Éducation nationale du Lac, a salué l’initiative de cette rencontre, estimant que les actions menées dans le cadre du projet PROSCOLAC s’inscrivent parfaitement dans les priorités et orientations du gouvernement en matière éducative. Il a encouragé la poursuite des efforts déjà engagés.

 

Intervenant à son tour, Ali Abdramane Mbodou, sous-préfet de Bagasola rural, a rappelé que l’éducation demeure « l’un des piliers fondamentaux du développement humain et communautaire ». Il a exprimé l’importance d’un engagement collectif afin de garantir un avenir meilleur aux enfants du Lac, dans un contexte souvent marqué par l’insécurité et les défis socio-économiques.

 

Les échanges ont porté sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du projet, ainsi que sur la planification consolidée des trois prochains mois. Les participants ont également discuté du plan de sortie, des bonnes pratiques identifiées sur le terrain, ainsi que des défis et des solutions à envisager pour renforcer l’efficacité des interventions dans les écoles communautaires.

 

Cette concertation marque ainsi une étape importante, permettant d’ajuster les stratégies, d’harmoniser les actions et de consolider l’impact du projet PROSCOLAC au profit de l’éducation des enfants de la province du Lac.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

Tchad : Mahamat Zène Bada réhabilité treize ans après sa condamnation

Tchad : Mahamat Zène Bada réhabilité treize ans après sa condamnation

​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte ​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte 14/11/2025

Populaires

Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages

15/11/2025

Tchad : L'Union Internationale des Femmes Musulmanes clôture un cycle de rencontres fraternelles autour de la lecture du Saint Coran

15/11/2025

Coupe de l’Amitié YOUYI 2025 à N'Djamena : “Courage” remporte la finale face à “Résilience” (2-0)

15/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter