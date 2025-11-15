Tchad : Une synergie renforcée pour une éducation inclusive dans la province du Lac

Prenant la parole, Hassimi Djieni, chef du projet PROSCOLAC, a réaffirmé l’engagement du consortium à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans les domaines de l’éducation et de la protection des enfants. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir l’éducation inclusive, permettant à tous les enfants — notamment ceux vivant avec un handicap — d’accéder à l’école dans des conditions adaptées et équitables.







De son côté, Elhadji Maï Adiè, représentant de la Délégation provinciale de l’Éducation nationale du Lac, a salué l’initiative de cette rencontre, estimant que les actions menées dans le cadre du projet PROSCOLAC s’inscrivent parfaitement dans les priorités et orientations du gouvernement en matière éducative. Il a encouragé la poursuite des efforts déjà engagés.







Intervenant à son tour, Ali Abdramane Mbodou, sous-préfet de Bagasola rural, a rappelé que l’éducation demeure « l’un des piliers fondamentaux du développement humain et communautaire ». Il a exprimé l’importance d’un engagement collectif afin de garantir un avenir meilleur aux enfants du Lac, dans un contexte souvent marqué par l’insécurité et les défis socio-économiques.







Les échanges ont porté sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du projet, ainsi que sur la planification consolidée des trois prochains mois. Les participants ont également discuté du plan de sortie, des bonnes pratiques identifiées sur le terrain, ainsi que des défis et des solutions à envisager pour renforcer l’efficacité des interventions dans les écoles communautaires.







Cette concertation marque ainsi une étape importante, permettant d’ajuster les stratégies, d’harmoniser les actions et de consolider l’impact du projet PROSCOLAC au profit de l’éducation des enfants de la province du Lac.

