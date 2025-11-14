Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages

Un véhicule de transport en commun (type 504), immatriculé NO EN-412, qui effectuait la liaison entre Maroua et Kousséri, est tombé dans une embuscade tendue par des assaillants armés, identifiés comme appartenant au groupe Boko Haram (BH)selon des sources sécuritaires.







Le bilan immédiat de cette attaque est le suivant :



Une (01) personne tuée : le chauffeur du véhicule, nommé Bichara Mihimit.

Six (06) passagers kidnappés (pris en otage).







Suites de l'Attaque

Après avoir commis leur forfait, les insurgés ont immédiatement rejoint la direction du Nigeria, pays voisin.







Les autorités locales ont été mobilisées :



Des opérations de recherches sont en cours pour tenter de retrouver et libérer les otages.

Une enquête a été ouverte par la Brigade de Dabanga afin de déterminer les circonstances exactes de l'attaque.

La situation est suivie de près par les services de sécurité de la région.

