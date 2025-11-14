Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages


Alwihda Info | Par - 15 Novembre 2025


Une attaque terroriste s'est produite le vendredi 14 novembre 2025, aux environs de midi, sur la Nationale n°1 dans l'axe Dabanga - Gassam/Logone Birni, dans la région de l'Extrême-Nord.


Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages



 

Un véhicule de transport en commun (type 504), immatriculé NO EN-412, qui effectuait la liaison entre Maroua et Kousséri, est tombé dans une embuscade tendue par des assaillants armés, identifiés comme appartenant au groupe Boko Haram (BH)selon des sources sécuritaires.

 

Le bilan immédiat de cette attaque est le suivant :

  • Une (01) personne tuée : le chauffeur du véhicule, nommé Bichara Mihimit.

  • Six (06) passagers kidnappés (pris en otage).


 

Suites de l'Attaque

 

Après avoir commis leur forfait, les insurgés ont immédiatement rejoint la direction du Nigeria, pays voisin.

 

Les autorités locales ont été mobilisées :

  • Des opérations de recherches sont en cours pour tenter de retrouver et libérer les otages.

  • Une enquête a été ouverte par la Brigade de Dabanga afin de déterminer les circonstances exactes de l'attaque.

La situation est suivie de près par les services de sécurité de la région.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

Tchad : Lancement de la table ronde pour la mise en œuvre des Plans de Gestion des Déchets (PGD) à Abéché

Tchad : Lancement de la table ronde pour la mise en œuvre des Plans de Gestion des Déchets (PGD) à Abéché

Tchad : Distribution de vivres aux personnes vulnérables de Bang-Bang, un geste de solidarité des cadres du Guéra Tchad : Distribution de vivres aux personnes vulnérables de Bang-Bang, un geste de solidarité des cadres du Guéra 14/11/2025

Populaires

N'Djamena : les cimetières en flammes, l’autre urgence de la capitale

14/11/2025

Tchad : Mahamat Zène Bada réhabilité treize ans après sa condamnation

14/11/2025

​Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais, la pression humanitaire reste forte

14/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter