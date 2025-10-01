Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : L’Université Polytechnique de Mongo (UPM) lance sa rentrée académique 2025-2026


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


L’Université Polytechnique de Mongo (UPM) a officiellement lancé sa rentrée académique pour l’année universitaire 2025-2026 ce mercredi 1er octobre 2025.


Tchad : L’Université Polytechnique de Mongo (UPM) lance sa rentrée académique 2025-2026


  La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, marquant le début d’une nouvelle année dédiée à la formation, à la recherche et à l’innovation au service du développement et du savoir.
 

Un engagement pour l'excellence et le développement

 
Fidèle à sa mission, l’UPM réaffirme sa volonté de promouvoir l’excellence, la rigueur scientifique et l’innovation au cœur de l’enseignement supérieur tchadien.
 
L’université a adressé ses vœux de succès, d’efforts et d’accomplissements à l’ensemble de sa communauté : étudiants, enseignants, chercheurs et personnel administratif, pour cette nouvelle aventure universitaire.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
