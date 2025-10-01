Tchad : L’Université Polytechnique de Mongo (UPM) lance sa rentrée académique 2025-2026





La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, marquant le début d’une nouvelle année dédiée à la formation, à la recherche et à l’innovation au service du développement et du savoir.

Un engagement pour l'excellence et le développement

Fidèle à sa mission, l’UPM réaffirme sa volonté de promouvoir l’excellence, la rigueur scientifique et l’innovation au cœur de l’enseignement supérieur tchadien.



L’université a adressé ses vœux de succès, d’efforts et d’accomplissements à l’ensemble de sa communauté : étudiants, enseignants, chercheurs et personnel administratif, pour cette nouvelle aventure universitaire.