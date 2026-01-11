Portrait : Silambim Yaka, l'humour au service du changement social







Hapsita Marylise, connue sous le nom de scène Silambim Yaka, est une figure montante de la comédie tchadienne. Née en 2003 à Moundou, elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants, originaire du Mont de Lamé et de Moissala. Très tôt, elle se distingue par son sens aigu des responsabilités, son engagement social et sa créativité.





Un Parcours Académique Impressionnant Titulaire d’une licence en sciences de la nutrition humaine, elle poursuit actuellement des études en première année de BTS à l’Institut International des Assurances à N’Djamena. Ce parcours académique témoigne de sa polyvalence et de sa détermination à se construire un avenir solide, tant sur le plan intellectuel qu'artistique.







Engagement Communautaire Parallèlement à ses études, Silambim Yaka s’investit activement dans la plateforme Super Banat, une initiative dédiée au bien-être des adolescentes et des jeunes. C’est de cet engagement communautaire que naît son inspiration artistique.







Débuts dans la Comédie Les premières étapes de sa carrière artistique commencent en février 2024 avec la vidéo « Entrepreneuriat ». Rapidement, elle connaît le succès et produit d'autres œuvres chargées de messages sociaux puissants tirés de réalités vécues. Son jeu naturel et son authenticité touchent le public.





Évolution Artistique La même année, sa rencontre avec le groupe Pasto ouvre de nouvelles portes. Elle réalise quatre collaborations avant d’intégrer le collectif Les Fous de l’Art, où elle incarne un personnage marquant : la fille d’un député sénateur à vie, lui donnant l’opportunité d'explorer des registres plus engagés.





Expérience Scénique Avec son groupe, Silambim Yaka commence à se produire sur scène lors de concerts de grands artistes tchadiens, tels que N2A et Beby Kitos. Une tournée à Moissala renforce davantage leur notoriété.







Festivals et Reconnaissance En 2025, elle prend part à des festivals majeurs, notamment le festival Koura Gosso, dédié aux arts et à la culture des Mbaye, ainsi qu’au Festival international des étudiants de Soweto. Sa participation à divers événements culturels marque une étape importante de sa carrière.





Dénonciation Sociale Cette même année, elle lance un projet audacieux visant à dénoncer la maltraitance des enfants adoptifs. Ce projet personnel lui permet de développer sa propre page et d’affirmer son identité artistique.





Ambitions pour 2026 Déterminée et fidèle à ses valeurs, Silambim Yaka aborde 2026 avec l’ambition de continuer à faire entendre sa voix, de représenter une jeunesse tchadienne consciente, créative et engagée. Entre art, éducation et plaidoyer social, elle est en train de tracer son chemin avec courage et inspire déjà toute une génération.