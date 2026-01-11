Hapsita Marylise, connue sous le nom de scène Silambim Yaka, est une figure montante de la comédie tchadienne. Née en 2003 à Moundou, elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants, originaire du Mont de Lamé et de Moissala. Très tôt, elle se distingue par son sens aigu des responsabilités, son engagement social et sa créativité.
Portrait : Silambim Yaka, l'humour au service du changement social
Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 12 Janvier 2026
De son premier sketch sur l'entrepreneuriat en 2024 aux scènes prestigieuses du festival Koura Gosso, Silambim Yaka s'est imposée en moins de deux ans comme une voix incontournable. Portrait d'une artiste polyvalente qui utilise la comédie pour soigner les maux de la société.
Titulaire d’une licence en sciences de la nutrition humaine, elle poursuit actuellement des études en première année de BTS à l’Institut International des Assurances à N’Djamena. Ce parcours académique témoigne de sa polyvalence et de sa détermination à se construire un avenir solide, tant sur le plan intellectuel qu'artistique.
Parallèlement à ses études, Silambim Yaka s’investit activement dans la plateforme Super Banat, une initiative dédiée au bien-être des adolescentes et des jeunes. C’est de cet engagement communautaire que naît son inspiration artistique.
Les premières étapes de sa carrière artistique commencent en février 2024 avec la vidéo « Entrepreneuriat ». Rapidement, elle connaît le succès et produit d'autres œuvres chargées de messages sociaux puissants tirés de réalités vécues. Son jeu naturel et son authenticité touchent le public.
La même année, sa rencontre avec le groupe Pasto ouvre de nouvelles portes. Elle réalise quatre collaborations avant d’intégrer le collectif Les Fous de l’Art, où elle incarne un personnage marquant : la fille d’un député sénateur à vie, lui donnant l’opportunité d'explorer des registres plus engagés.
Avec son groupe, Silambim Yaka commence à se produire sur scène lors de concerts de grands artistes tchadiens, tels que N2A et Beby Kitos. Une tournée à Moissala renforce davantage leur notoriété.
En 2025, elle prend part à des festivals majeurs, notamment le festival Koura Gosso, dédié aux arts et à la culture des Mbaye, ainsi qu’au Festival international des étudiants de Soweto. Sa participation à divers événements culturels marque une étape importante de sa carrière.
Cette même année, elle lance un projet audacieux visant à dénoncer la maltraitance des enfants adoptifs. Ce projet personnel lui permet de développer sa propre page et d’affirmer son identité artistique.
Déterminée et fidèle à ses valeurs, Silambim Yaka aborde 2026 avec l’ambition de continuer à faire entendre sa voix, de représenter une jeunesse tchadienne consciente, créative et engagée. Entre art, éducation et plaidoyer social, elle est en train de tracer son chemin avec courage et inspire déjà toute une génération.
