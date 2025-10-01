Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Bébédjia, les populations des zones pétrolières réclament la transparence et des retombées locales


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 1 Octobre 2025



L’Entente des populations de la zone pétrolière (EPOZOP) Zone n°1 Bébédjia a organisé, le 30 septembre 2025, une session d’information et de plaidoyer avec les acteurs locaux, sur les enjeux et défis liés à la gouvernance des ressources naturelles.

Cette rencontre s’inscrit dans une nouvelle dynamique visant à instaurer un cadre de dialogue, de concertation et de collaboration entre les acteurs locaux pour un développement durable. Elle a permis aux participants d’identifier les obstacles qui limitent les efforts des communautés, et de définir des mécanismes de collaboration en faveur des riverains de la zone d’exploitation pétrolière de Doba.

Selon Nadjiadjim Théodile, président de l’EPOZOP Zone n°1 Bébédjia, la gouvernance des ressources naturelles « n’est pas seulement une affaire sectorielle, mais un enjeu collectif qui requiert l’implication et la complémentarité de tous ». Il a invité les acteurs locaux à travailler ensemble pour améliorer la gouvernance, maximiser les retombées des investissements, et répondre aux attentes des communautés, encore largement insatisfaites malgré les moyens mobilisés.

À l’ouverture de la session, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, a salué l’initiative de l’EPOZOP. Il a affirmé que celle-ci s’inscrit dans la vision du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui place la sécurité et le bien-être de la population parmi ses priorités.

Le préfet a exhorté les participants à partager sans réserve leurs expériences, afin de relever les défis qui s’imposent aux communautés riveraines pour un développement durable.

Après la cérémonie protocolaire, les facilitateurs Moyombaye Urbain (chargé de formation) et Djégolbé Thomas (secrétaire général de l’EPOZOP), ont présenté le rapport ITIE 2022 sur la production de pétrole brut, qui fait état de 51,55 millions de barils produits, en hausse de 6 % par rapport à 2021. Ils ont rappelé que les 5 % des redevances destinées à la zone productrice de Doba se sont élevés en 2022 à 34,937 milliards FCFA.

Mais ils ont aussi souligné les impacts négatifs de l’exploitation pétrolière, notamment la faiblesse persistante des indicateurs de développement. Les échanges avec les participants ont mis en avant des préoccupations majeures, telles que le chômage des jeunes et la mauvaise gestion des compensations, des sujets pour lesquels des éclaircissements et des réformes sont attendus.


