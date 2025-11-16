Tchad : Le Président de la République de retour d'Abu Dhabi

En provenance d'Abu Dhabi, où il a participé à la table ronde consacrée au Programme National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une foule nombreuse venue le recevoir. Ce PND vise à renforcer les partenariats et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour le pays.







Son arrivée a été marquée par un accueil solennel, symbole d'un retour triomphal, et témoigne de l'importance des enjeux abordés lors de cette initiative stratégique pour le développement national.







Au-delà du service protocolaire, le Chef de l'État a pris un bain de foule où l'attendait la population de N'Djamena, sortie massivement pour lui apporter son soutien.

