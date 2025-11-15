Guinée : Le Président Mamadi Doumbouya inaugure l’échangeur emblématique de Bambéto qui transforme le visage de Conakry

Il était accompagné du Ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amara Camara, et du Ministre directeur de cabinet de la Présidence, M. Djiba Diakité.
Le Chef de l’État a présidé la cérémonie, marquée par une mobilisation exceptionnelle des populations environnantes. Il était notamment entouré :
-
Du Président du Conseil national de la transition (CNT) et du Premier Ministre ;
-
Des membres du Gouvernement et des représentants d’institutions républicaines ;
-
Des hauts responsables des forces de défense et de sécurité ;
-
Du représentant du Fonds Koweïtien, partenaire financier du projet ;
-
Du corps diplomatique, ainsi que des autorités locales et religieuses.