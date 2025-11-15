AFRIQUE

Guinée : Le Président Mamadi Doumbouya inaugure l’échangeur emblématique de Bambéto qui transforme le visage de Conakry

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Novembre 2025

Dans une ambiance à la fois populaire et solennelle, le Président de la République, Chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a procédé ce samedi 15 novembre 2025 à l’inauguration officielle de l’échangeur de Bambéto, l’un des projets d’infrastructures urbaines les plus ambitieux jamais réalisés dans la capitale.