AFRIQUE

Guinée : Le Président Mamadi Doumbouya inaugure l’échangeur emblématique de Bambéto qui transforme le visage de Conakry


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


Dans une ambiance à la fois populaire et solennelle, le Président de la République, Chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a procédé ce samedi 15 novembre 2025 à l’inauguration officielle de l’échangeur de Bambéto, l’un des projets d’infrastructures urbaines les plus ambitieux jamais réalisés dans la capitale.


Il était accompagné du Ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amara Camara, et du Ministre directeur de cabinet de la Présidence, M. Djiba Diakité.




 

Le Chef de l’État a présidé la cérémonie, marquée par une mobilisation exceptionnelle des populations environnantes. Il était notamment entouré :

  • Du Président du Conseil national de la transition (CNT) et du Premier Ministre ;

  • Des membres du Gouvernement et des représentants d’institutions républicaines ;

  • Des hauts responsables des forces de défense et de sécurité ;

  • Du représentant du Fonds Koweïtien, partenaire financier du projet ;

  • Du corps diplomatique, ainsi que des autorités locales et religieuses.

