Burkina : développement, un nouveau référentiel pour les cinq prochaines années

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce mercredi 31 décembre 2025 à Ouagadougou, la session du Comité d’orientation et de supervision (COS) du dispositif d’élaboration du Plan national de développement (PND) 2026-2030. ‎ ‎



La vision du PND 2026-2030 est de « faire du Burkina Faso une nation souveraine et prospère, bâtissant un développement endogène et durable au service du bien-être de tous ». Son objectif global est « d’impulser un développement socioéconomique endogène et inclusif fondé sur l’engagement patriotique et la souveraineté nationale, dans un environnement de sécurité et de paix ».



‎ ‎Le PND 2026-2030 consacre l’option d’un État stratège, capable d’intervenir de manière ciblée dans l’activité économique afin de garantir les équilibres majeurs, d’impulser les transformations structurelles et de préserver les intérêts supérieurs de la Nation. ‎ ‎



Quatre piliers structurent ce nouveau référentiel de développement : la consolidation de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix ; la refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance ; le développement du capital humain ; ainsi que le développement des infrastructures et la transformation durable de l’économie. ‎ ‎



À l’horizon 2030, la mise en œuvre du PND devrait permettre, entre autres, la reconquête de l’intégralité du territoire national, la réduction de l’incidence de la pauvreté de 43,2% en 2021 à 35%, l’amélioration de l’indice de perception de la corruption de 41% à 46%, ainsi qu’un renforcement notable de l’industrialisation, de la production énergétique, de l’espérance de vie, de la formation technique et professionnelle et de la souveraineté alimentaire.



‎ ‎Le nouveau référentiel se distingue également par plusieurs innovations majeures, notamment l’intégration explicite des paradigmes de souveraineté et de développement endogène dans les principes directeurs de l’action publique. Il consacre par ailleurs le repositionnement stratégique de l’État, désormais garant de la vision nationale, des investissements structurants et de la défense des intérêts supérieurs du pays.



‎ ‎Le Plan introduit aussi des instruments innovants de mobilisation des ressources, tels que l’actionnariat populaire, les contributions volontaires et communautaires, ainsi que les revenus de portefeuille de l’État, en complément de mécanismes classiques optimisés.



L’approche programme, renforcée par les initiatives présidentielles, est retenue comme levier pour accélérer les résultats, améliorer la cohérence des interventions et maximiser l’impact sur les populations, avec une implication accrue des communautés dans la maîtrise d’œuvre des investissements prioritaires.



‎ ‎Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a rappelé que le processus d’élaboration du PND, lancé officiellement le 06 mars 2025, a suivi une démarche participative et inclusive mobilisant l’ensemble des ministères et institutions. Il a souligné que le document s’inscrit pleinement dans la vision de la Révolution progressiste et populaire (RPP) portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et vise à apporter des réponses structurantes aux défis majeurs du pays.



‎ ‎Le chef du gouvernement s’est félicité pour la qualité des échanges et des contributions des membres du COS, qui ont permis de renforcer la cohérence et la crédibilité du document. Il a réitéré l’engagement du gouvernement à assurer une mise en œuvre rigoureuse, disciplinée et axée sur les résultats du PND 2026-2030, dans un esprit de transparence et de redevabilité. ‎ ‎Le Premier ministre a enfin appelé l’ensemble des acteurs à demeurer mobilisés pour traduire les orientations du Plan en actions concrètes au bénéfice des populations.