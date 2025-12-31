Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina : développement, un nouveau référentiel pour les cinq prochaines années


Alwihda Info | Par - 31 Décembre 2025



Burkina : développement, un nouveau référentiel pour les cinq prochaines années
Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce mercredi 31 décembre 2025 à Ouagadougou, la session du Comité d’orientation et de supervision (COS) du dispositif d’élaboration du Plan national de développement (PND) 2026-2030. ‎ ‎

La vision du PND 2026-2030 est de « faire du Burkina Faso une nation souveraine et prospère, bâtissant un développement endogène et durable au service du bien-être de tous ». Son objectif global est « d’impulser un développement socioéconomique endogène et inclusif fondé sur l’engagement patriotique et la souveraineté nationale, dans un environnement de sécurité et de paix ».

‎ ‎Le PND 2026-2030 consacre l’option d’un État stratège, capable d’intervenir de manière ciblée dans l’activité économique afin de garantir les équilibres majeurs, d’impulser les transformations structurelles et de préserver les intérêts supérieurs de la Nation. ‎ ‎

Quatre piliers structurent ce nouveau référentiel de développement : la consolidation de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix ; la refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance ; le développement du capital humain ; ainsi que le développement des infrastructures et la transformation durable de l’économie. ‎ ‎

À l’horizon 2030, la mise en œuvre du PND devrait permettre, entre autres, la reconquête de l’intégralité du territoire national, la réduction de l’incidence de la pauvreté de 43,2% en 2021 à 35%, l’amélioration de l’indice de perception de la corruption de 41% à 46%, ainsi qu’un renforcement notable de l’industrialisation, de la production énergétique, de l’espérance de vie, de la formation technique et professionnelle et de la souveraineté alimentaire.

‎ ‎Le nouveau référentiel se distingue également par plusieurs innovations majeures, notamment l’intégration explicite des paradigmes de souveraineté et de développement endogène dans les principes directeurs de l’action publique. Il consacre par ailleurs le repositionnement stratégique de l’État, désormais garant de la vision nationale, des investissements structurants et de la défense des intérêts supérieurs du pays.

‎ ‎Le Plan introduit aussi des instruments innovants de mobilisation des ressources, tels que l’actionnariat populaire, les contributions volontaires et communautaires, ainsi que les revenus de portefeuille de l’État, en complément de mécanismes classiques optimisés.

L’approche programme, renforcée par les initiatives présidentielles, est retenue comme levier pour accélérer les résultats, améliorer la cohérence des interventions et maximiser l’impact sur les populations, avec une implication accrue des communautés dans la maîtrise d’œuvre des investissements prioritaires.

‎ ‎Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a rappelé que le processus d’élaboration du PND, lancé officiellement le 06 mars 2025, a suivi une démarche participative et inclusive mobilisant l’ensemble des ministères et institutions. Il a souligné que le document s’inscrit pleinement dans la vision de la Révolution progressiste et populaire (RPP) portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et vise à apporter des réponses structurantes aux défis majeurs du pays.

‎ ‎Le chef du gouvernement s’est félicité pour la qualité des échanges et des contributions des membres du COS, qui ont permis de renforcer la cohérence et la crédibilité du document. Il a réitéré l’engagement du gouvernement à assurer une mise en œuvre rigoureuse, disciplinée et axée sur les résultats du PND 2026-2030, dans un esprit de transparence et de redevabilité. ‎ ‎Le Premier ministre a enfin appelé l’ensemble des acteurs à demeurer mobilisés pour traduire les orientations du Plan en actions concrètes au bénéfice des populations.

Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

Recrutements publics en 2026 au Tchad : 2 800 postes ouverts par concours, avec un fort accent sur l’éducation et la santé

Recrutements publics en 2026 au Tchad : 2 800 postes ouverts par concours, avec un fort accent sur l’éducation et la santé

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême 30/12/2025

Populaires

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

30/12/2025

​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité

30/12/2025

Tchad : le CSAI émet une fatwa autorisant l'échange de vœux (Nouvel An et Noël) entre musulmans et non-musulmans

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter