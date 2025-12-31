Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Union des Comores : 50 ans d’amitié avec la République populaire de Chine


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Décembre 2025



Union des Comores : 50 ans d’amitié avec la République populaire de Chine
Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1975, les Comores et la Chine ont tissé un partenariat solide fondé sur la coopération, le respect et les intérêts partagés.

Dès les premières années, la Chine a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des Comores, et à établir une ambassade permanente à Moroni, posant ainsi les jalons d’une relation durable et fructueuse.

Au fil des décennies, cet engagement s’est traduit par un soutien concret dans des domaines essentiels : construction d’infrastructures publiques, appui technique dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des télécommunications, envoyés médicaux et bourses d’études pour les Comoriens, ainsi que des investissements destinés à renforcer le développement socio-économique du pays.

En ce mardi 30 décembre 2025, à l’occasion du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre l’Union des Comores et la République populaire de Chine, une cérémonie solennelle et riche en symboles a rassemblé le président Azali Assoumani, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et de nombreuses hautes autorités et partenaires des deux pays.

L’événement a mis en lumière l’amitié exemplaire qui unit nos deux nations, à travers des performances culturelles vibrantes et une exposition photographique retraçant 50 années de coopération, témoignant d’une relation bâtie sur la confiance, le respect mutuel et une vision commune d’avenir.

Après un demi-siècle de collaboration dynamique, les Comores et la Chine réaffirment leur volonté de poursuivre une relation équilibrée et tournée vers les générations futures, dans l’intérêt de leurs peuples et du développement durable.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : Les députés valident la réforme du Fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables

Tchad : Les députés valident la réforme du Fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables

Tchad : au Ouaddaï, la Semaine de la solidarité numérique, un vers l’inclusion technologique Tchad : au Ouaddaï, la Semaine de la solidarité numérique, un vers l’inclusion technologique 30/12/2025

Populaires

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

30/12/2025

Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition

30/12/2025

​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter