Union des Comores : 50 ans d’amitié avec la République populaire de Chine

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1975, les Comores et la Chine ont tissé un partenariat solide fondé sur la coopération, le respect et les intérêts partagés.



Dès les premières années, la Chine a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des Comores, et à établir une ambassade permanente à Moroni, posant ainsi les jalons d’une relation durable et fructueuse.



Au fil des décennies, cet engagement s’est traduit par un soutien concret dans des domaines essentiels : construction d’infrastructures publiques, appui technique dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des télécommunications, envoyés médicaux et bourses d’études pour les Comoriens, ainsi que des investissements destinés à renforcer le développement socio-économique du pays.



En ce mardi 30 décembre 2025, à l’occasion du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre l’Union des Comores et la République populaire de Chine, une cérémonie solennelle et riche en symboles a rassemblé le président Azali Assoumani, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et de nombreuses hautes autorités et partenaires des deux pays.



L’événement a mis en lumière l’amitié exemplaire qui unit nos deux nations, à travers des performances culturelles vibrantes et une exposition photographique retraçant 50 années de coopération, témoignant d’une relation bâtie sur la confiance, le respect mutuel et une vision commune d’avenir.



Après un demi-siècle de collaboration dynamique, les Comores et la Chine réaffirment leur volonté de poursuivre une relation équilibrée et tournée vers les générations futures, dans l’intérêt de leurs peuples et du développement durable.