RCA : la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe remet son rapport

La délégation du Groupe Agir Europe-Afrique et de l'ONG Save the World, conduite Dr Zalikatou Diallo, ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Guinée Conakry, en fin de mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine a remis officiellement son Rapport de travail en fin de journée, le 30 décembre 2025, au président de la République le Pr Faustin Archange Touadéra.



A l'occasion, la cheffe de la mission Mme Zalikatou Diallo s'est réjouie du climat pacifique dans lequel le quadruple scrutin du 28 décembre s'est déroulé. Elle a salué le sens civique, le calme et la discipline des électeurs et la rapidité des résultats. Elle a aussi félicité les candidats en compétition pour leur engagement dans la conduite d'une campagne et d'un vote dans la sérénité et la convivialité.



La mission a enfin invité le peuple centrafricain et l'ensemble des acteurs de la vie politique à respecter non seulement le verdict des urnes, mais aussi à se conformer aux dispositions légales en vigueur en cas de contestation quelconque. La mission conjointe est composée d'observateurs internationaux en provenance d'Afrique, d'Europe et de l'Asie.