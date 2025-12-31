Alwihda Info
RCA : la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe remet son rapport


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 31 Décembre 2025



RCA : la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe remet son rapport
La délégation du Groupe Agir Europe-Afrique et de l'ONG Save the World, conduite Dr Zalikatou Diallo, ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Guinée Conakry, en fin de mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine a remis officiellement son Rapport de travail en fin de journée, le 30 décembre 2025, au président de la République le Pr Faustin Archange Touadéra.

A l'occasion, la cheffe de la mission Mme Zalikatou Diallo s'est réjouie du climat pacifique dans lequel le quadruple scrutin du 28 décembre s'est déroulé. Elle a salué le sens civique, le calme et la discipline des électeurs et la rapidité des résultats. Elle a aussi félicité les candidats en compétition pour leur engagement dans la conduite d'une campagne et d'un vote dans la sérénité et la convivialité.

La mission a enfin invité le peuple centrafricain et l'ensemble des acteurs de la vie politique à respecter non seulement le verdict des urnes, mais aussi à se conformer aux dispositions légales en vigueur en cas de contestation quelconque. La mission conjointe est composée d'observateurs internationaux en provenance d'Afrique, d'Europe et de l'Asie.



