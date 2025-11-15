Tchad - Paris : Participation à la conférence « Diasporas et Territoires »

Au cours de cette rencontre, le maire est intervenu lors d'une table ronde de haut niveau aux côtés de plusieurs personnalités, notamment :



La maire de Paris, Anne Hidalgo ;

Le maire de Dakar, Abass Fall ;

La maire de Casablanca, Nabila Ramli ;

Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris.





Le maire a mis en avant l'importance de la coopération entre villes comme moteur d’innovation, de solidarité et de développement partagé. Il a également souligné le rôle essentiel des diasporas dans le rayonnement, l’influence et la transformation des territoires.









Visibilité et Partenariats Stratégiques

Cette participation a contribué à :

