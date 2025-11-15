Au cours de cette rencontre, le maire est intervenu lors d'une table ronde de haut niveau aux côtés de plusieurs personnalités, notamment :
-
La maire de Paris, Anne Hidalgo ;
-
Le maire de Dakar, Abass Fall ;
-
La maire de Casablanca, Nabila Ramli ;
-
Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris.
Le maire a mis en avant l'importance de la coopération entre villes comme moteur d’innovation, de solidarité et de développement partagé. Il a également souligné le rôle essentiel des diasporas dans le rayonnement, l’influence et la transformation des territoires.
Visibilité et Partenariats Stratégiques
Cette participation a contribué à :
-
Renforcer la visibilité de N’Djaména sur la scène internationale.
-
Affirmer sa volonté d’intégrer les réseaux urbains majeurs.
-
Développer des partenariats stratégiques au service du développement de la capitale tchadienne.
|
TCHAD
Tchad - Paris : Participation à la conférence « Diasporas et Territoires »
Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Novembre 2025
Après avoir pris part à la COP 30 à Belém, le maire de la ville de N’Djaména, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, a poursuivi son agenda international en participant, ce samedi 15 novembre 2025, à la conférence « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la coopération internationale ».
|
Samedi 15 Novembre 2025 - 10:00 Tchad : Le Délégué Général du Gouvernement en tournée de sécurité dans le département de Manga
|
Vendredi 14 Novembre 2025 - 21:45 Tchad : Mahamat Zène Bada réhabilité treize ans après sa condamnation
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Populaires
Sénégal : Audience entre le président de la République et la présidente du Conseil constitutionnel
15/11/2025
TRIBUNE & DEBATS