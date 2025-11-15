Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Paris : Participation à la conférence « Diasporas et Territoires »


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


Après avoir pris part à la COP 30 à Belém, le maire de la ville de N’Djaména, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, a poursuivi son agenda international en participant, ce samedi 15 novembre 2025, à la conférence « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la coopération internationale ».

La rencontre s'est tenue dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris en collaboration avec l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).


Tchad - Paris : Participation à la conférence « Diasporas et Territoires »
 

Au cours de cette rencontre, le maire est intervenu lors d'une table ronde de haut niveau aux côtés de plusieurs personnalités, notamment :

  • La maire de Paris, Anne Hidalgo ;

  • Le maire de Dakar, Abass Fall ;

  • La maire de Casablanca, Nabila Ramli ;

  • Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris.



Le maire a mis en avant l'importance de la coopération entre villes comme moteur d’innovation, de solidarité et de développement partagé. Il a également souligné le rôle essentiel des diasporas dans le rayonnement, l’influence et la transformation des territoires.


 

Visibilité et Partenariats Stratégiques

 

Cette participation a contribué à :

  1. Renforcer la visibilité de N’Djaména sur la scène internationale.

  2. Affirmer sa volonté d’intégrer les réseaux urbains majeurs.

  3. Développer des partenariats stratégiques au service du développement de la capitale tchadienne.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


