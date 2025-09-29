









ANALYSE L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 29 Septembre 2025



Autrefois perçue comme un lien inébranlable, l’amitié semble aujourd’hui plus éphémère. Beaucoup constatent que les relations se brisent plus facilement, parfois à cause de la distance ou des changements de vie, soulevant la question : pourquoi nos amitiés sont-elles devenues plus fragiles qu’avant ?





Les facteurs d’usure des amitiés contemporaines

Plusieurs dynamiques sociales et technologiques expliquent ce phénomène :

1. L'accélération et la mobilité des existences

Le rythme de vie actuel est caractérisé par une forte mobilité (études, travail, voyages) et une rapidité générale. On se fait des amis rapidement, mais la distance physique met ces liens à rude épreuve. Comme le constate Aïcha, 24 ans : « J’ai eu des amis très proches au lycée. Mais après l’université, chacun est parti dans une autre ville. Aujourd’hui, on s’envoie juste des ‘salut’ de temps en temps. » Les vies qui bougent trop vite rendent difficile le maintien d'une proximité quotidienne.

2. Les réseaux sociaux : illusion de connexion

Les plateformes numériques offrent des centaines, voire des milliers, de "contacts", mais elles réduisent la profondeur des relations. L'amitié est souvent ramenée à des interactions superficielles (liker des photos, envoyer des messages brefs). Idriss, 27 ans, confie : « Sur mes 500 contacts, il n’y a que deux personnes que je peux appeler quand ça ne va pas. Les autres, c’est juste pour liker mes photos. » Les réseaux sociaux créent une illusion de soutien, mais peu de véritable présence en cas de besoin.

3. Des attentes et une exigence accrues

L'amitié est soumise à des attentes plus élevées et moins tolérantes qu’avant. Dans un monde de communication instantanée, un retard de réponse, un oubli d’anniversaire ou un silence prolongé sont souvent interprétés comme un manque d’intérêt, pouvant rapidement briser une relation. « Avant, on se pardonnait vite, explique Salma, 30 ans. Aujourd’hui, si ton ami ne te répond pas dans la journée, tu penses déjà qu’il ne t’aime plus. » La patience et la tolérance tendent à s’effacer devant l'immédiateté.

4. L’argent et la jalousie, des diviseurs sociaux

La réussite financière ou professionnelle de l’un des amis peut créer un déséquilibre, générant souvent de la jalousie ou des malentendus. Mahamat, 32 ans, en a fait l'expérience : « Quand j’ai eu un bon poste, mes amis ont commencé à dire que j’avais changé. En réalité, c’est eux qui ont changé avec moi. » L'écart dans les modes de vie peut devenir un poison qui sème la discorde.

Faut-il désespérer de l’amitié ?

Même si les amitiés durent moins longtemps qu’une vie, cela ne signifie pas qu’elles sont moins sincères. Chaque époque redéfinit ses liens. Les amitiés d’aujourd’hui sont peut-être plus fragiles, mais elles sont souvent intenses et nous marquent profondément pendant le temps qu'elles durent.





Il est essentiel d'accepter que certaines personnes ne soient que des "amis de passage" — des compagnons d'une étape (études, premier emploi, voyage) — tout en chérissant et en cultivant consciemment les amitiés piliers qui résistent à l’épreuve du temps et des changements. Le véritable défi est de transformer la quantité de contacts en qualité de relations.





