INTERNATIONAL

KFC s’apprête à dévoiler sa recette secrète


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Septembre 2025


La formule complète de la recette, qui est à l’origine de la légende de l'entreprise, n’est connue que d’une poignée de personnes.


Dans le cadre d’une annonce qui a émis des ondes de choc dans tout le secteur de la restauration rapide, KFC Africa annonce aujourd’hui qu’il ferait l’impensable : révéler sa recette secrète.

Les concurrents ont essayé la rétro-ingénierie, les complotistes ont élaboré des théories complexes et les réseaux sociaux ont joué leur rôle en créant le buzz.

L'objectif a toujours été le même : trouver ce qu’il y a dans la recette. Le mercredi 8 octobre, la vérité sera enfin révélée.

Le monde mérite de savoir

« Depuis des années, les gens nous posent des questions sur notre recette secrète », déclare Grant Macpherson, Chief Marketing & Digital Officer, KFC Africa.

« Ils font des suppositions, ils demandent à savoir et ils font de leur mieux pour la copier. Et maintenant, nous avons décidé de partager la recette avec tout le monde. Nous pensons que ce sera mieux pour tous si la recette est dévoilée.

L’histoire décidera s’il s’agit ou non d’un coup de maître, mais nous pensons que les résultats seront positifs pour nous et, surtout, pour l’Afrique du Sud. »

Macpherson rappelle que KFC expliquera les raisons qui motivent l’entreprise à révéler la recette secrète le jour de sa présentation.

Un actif précieux

« Les spéculations vont aller bon train sur les raisons qui nous motivent à partager cet actif précieux, et pourquoi maintenant », ajoute-il.

« Nos clients fidèles se demandent peut-être si cela tuera le mythe qui a fait de KFC la plus grande marque de restauration rapide d’Afrique du Sud.

Nous ne le croyons pas, mais tout deviendra clair le 8 octobre. D'ici là, ce ne seront que des spéculations. »


