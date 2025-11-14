Tchad : Lancement de la table ronde pour la mise en œuvre des Plans de Gestion des Déchets (PGD) à Abéché

Dans son allocution, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a rappelé que cette table ronde poursuit trois objectifs principaux :



Plaider et mobiliser les partenaires autour du financement et de la mise en œuvre des Plans de Gestion des Déchets (PGD) de la commune d’Abéché. Établir des synergies durables entre l’État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers (PTF) afin de renforcer la résilience urbaine et d’améliorer le cadre de vie des populations. Faire émerger des engagements concrets, qu’ils soient financiers, techniques ou institutionnels, en faveur d’un système de gestion intégrée et participative des déchets.





Le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a salué l’organisation de cette rencontre, estimant qu’elle contribuera à donner une plus-value aux efforts de propreté et d’assainissement de la ville.







Le président national de la Croix-Rouge du Tchad, Khala Ahmat Senoussi, a pour sa part souligné que cette initiative s’inscrit en parfaite cohérence avec l’inauguration récente de la première Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets (UTVD) du pays, également implantée à Abéché.







Procédant à l’ouverture officielle des travaux, le délégué général du Gouvernement, Ismaël Yamouda Djorbo, a rappelé que la gestion des déchets constitue un enjeu majeur pour le développement durable, l’hygiène publique et la santé environnementale. Selon lui, « un environnement sain est la base de toute prospérité socio-économique ». Il a salué la qualité technique des Plans de Gestion présentés, soulignant qu’ils intègrent les dimensions de l’inclusion sociale, de l’insertion professionnelle des jeunes et de la lutte contre les effets du changement climatique.





Cette table ronde marque ainsi une étape décisive dans la dynamique locale visant à faire d’Abéché une ville modèle en matière d’assainissement et de gestion durable des déchets.

