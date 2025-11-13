









INTERNATIONAL Ukraine/Soudan/Moyen-Orient : les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent à la paix

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Novembre 2025



Réunis sous la présidence canadienne, les ministres des Affaires étrangères du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis), rejoints par le Haut représentant de l’Union européenne, ont publié une déclaration conjointe à l’issue de leur rencontre à Niagara, consacrée à la sécurité mondiale, à la stabilité économique et à la résilience énergétique.

Les discussions, tenues les 11 et 12 novembre 2025, ont également associé plusieurs partenaires internationaux, dont le Brésil, l’Inde, l’Arabie saoudite, le Mexique, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et l’Ukraine.



Ukraine : un soutien réaffirmé face à la guerre

Les ministres ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l’Ukraine, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, tout en appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l’ouverture de négociations sur la base de la ligne de front actuelle. Le G7 s’est engagé à renforcer les sanctions contre la Russie et à envisager des mesures contre les pays et entités soutenant son effort de guerre.



La déclaration dénonce aussi la fourniture d’armes à Moscou par la Corée du Nord, l’Iran et la Chine, cette dernière qualifiée d’« acteur décisif » dans la prolongation du conflit. Les membres du G7 ont par ailleurs évoqué la possibilité de mobiliser les avoirs souverains russes gelés pour financer la reconstruction de l’Ukraine et ont condamné les attaques récentes de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.



Moyen-Orient : appui au plan de paix de Trump pour Gaza

Sur la situation au Moyen-Orient, les ministres ont réitéré leur soutien au “Comprehensive Plan” du président Donald Trump, saluant la mise en place d’un cessez-le-feu à Gaza et la libération d’otages. Ils ont toutefois exprimé leur inquiétude concernant les restrictions persistantes à l’acheminement de l’aide humanitaire et exhorté toutes les parties à permettre l’accès libre et massif de l’aide via les agences de l’ONU, le Croissant-Rouge et d’autres ONG internationales.



Le G7 appelle également à une coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre d’une paix régionale durable, tout en maintenant une vigilance sur la situation en Cisjordanie. Concernant l’Iran, la déclaration demande à Téhéran de respecter ses engagements internationaux, de reprendre sa coopération avec l’AIEA et de permettre des inspections complètes de ses sites nucléaires.



Indo-Pacifique : tensions avec la Chine et la Corée du Nord

Les chefs de la diplomatie du G7 ont réaffirmé leur attachement à un Indo-Pacifique libre et ouvert, basé sur le droit international. Ils ont dénoncé les manœuvres dangereuses et la militarisation de la mer de Chine méridionale, rappelant la validité juridique de la décision arbitrale de 2016.



Le communiqué souligne aussi l’importance du maintien de la paix dans le détroit de Taïwan, s’opposant à toute tentative de modification du statu quo « par la force ou la coercition », et soutient la participation de Taïwan aux organisations internationales. Le G7 exprime en outre sa préoccupation face à l’accroissement de l’arsenal nucléaire chinois et condamne fermement les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, ainsi que ses activités de cybercriminalité liées aux cryptomonnaies.



Crises africaines : le G7 interpelle les acteurs du Soudan et du Congo

Les ministres ont condamné les violences au Soudan, notamment celles commises par les Forces de soutien rapide (RSF) contre les civils et les humanitaires à El-Fasher et dans le Kordofan Nord. Ils appellent à un cessez-le-feu permanent, à la protection des civils, et à un accès humanitaire sans entrave, tout en exhortant les puissances extérieures à œuvrer pour la paix. Concernant la République démocratique du Congo (RDC), le G7 se dit « profondément préoccupé » par les violations des droits humains dans l’Est du pays, et demande la mise en œuvre complète de l’accord de paix du 27 juin et de la Déclaration de Paris du 19 juillet 2025.



Économie, énergie et minerais critiques

Le G7 a insisté sur la sécurité énergétique mondiale et la diversification des chaînes d’approvisionnement en minerais stratégiques. Les membres s’engagent à réduire leur dépendance aux sources uniques et à renforcer la résilience économique collective à travers des partenariats fondés sur des normes de durabilité et de transparence. Ils ont également mis en garde contre les distorsions de marché liées aux politiques non concurrentielles, notamment celles de la Chine dans le secteur des minerais critiques.



Sécurité maritime mondiale

Les ministres ont réaffirmé que la liberté de navigation et la sécurité des routes maritimes demeurent essentielles à la stabilité économique mondiale. Ils ont promis de renforcer la coopération internationale contre la piraterie, la contrebande, la pêche illégale et les transferts d’armes, tout en protégeant les infrastructures sous-marines critiques.

Le G7 s’est engagé à poursuivre un agenda commun de stabilité mondiale, combinant résilience économique, sécurité énergétique et défense des droits humains, face à un environnement géopolitique marqué par les conflits et les rivalités de puissance.





Dans la même rubrique : < > ONU : les États-Unis dénoncent la corruption et l’inaction du gouvernement sud-soudanais Le changement climatique polaire pourrait amplifier les risques sanitaires mondiaux, selon une étude COP30 à Belém : une révolution des énergies renouvelables face à une crise de volonté politique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)