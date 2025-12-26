Etats-Unis : Affaire Epstein, de nouveaux documents plonge Donald Trump un peu plus dans l'embarras

Plus d'un million de nouveaux documents potentiellement liés à l'affaire Epstein ont été découverts, a annoncé jeudi 25 décembre le ministère de la Justice américain, qui a indiqué les examiner.



L'analyse pourrait prendre plusieurs semaines, et inquiéter encore davantage le président américain Donald Trump, mis sous pression par cette affaire, et qui nie toute proximité avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, décédé en 2019. Cela fait maintenant une semaine que l’administration a commencé à publier les pièces du dossier de l'affaire Epstein.



Depuis le vendredi 19 décembre 2025, plusieurs dizaines de milliers de documents ont été publiés, certains ne l'ont pas encore été, et le ministère de la Justice a annoncé jeudi 25 décembre avoir mis la main sur un million de nouveaux documents. Ce flot de révélations ravive les tensions à Washington et place Donald Trump dans une position de plus en plus inconfortable. Le président américain, qui a toujours nié toute proximité avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, se retrouve aujourd’hui sous pression.



ll faut remonter à janvier 2024 pour comprendre cet embarras. Au moment de lancer sa campagne pour la présidentielle, Donald Trump publie un message sur son réseau social Truth Social: « Je n’ai jamais mis le pied dans l’avion d’Epstein ou sur son île stupide », avait-il écrit. Et ce n’est pas la seule fois où le Républicain tente de mettre de la distance entre lui et Jeffrey Epstein, mort en 2019. Donald Trump a résisté durant des mois aux pressions et aux demandes de publication des documents liés à cette enquête, affirmant partout que tout cela était « une affaire montée par les démocrates ».



Le problème, c’est que les documents analysés jusqu'ici contredisent la version de Donald Trump. Il a voyagé au moins huit fois à bord de l’avion de Jeffrey Epstein. Cela pose des questions sur la relation entre les deux hommes. De plus, la Maison Blanche donne l'impression de ne pas savoir comment gérer cette situation.



Le département de la Justice ne cesse d’affirmer à coup de communiqués que les documents publiés contiennent de nombreuses fausses informations. Mais les médias et influenceurs pro-maga préfèrent ne pas parler de tout ça et Donald Trump garde le silence. Tout cela fait que dans la presse et sur les réseaux sociaux, mais aussi parmi les élus, beaucoup se demandent si l’administration n’essaie pas de cacher des choses.



Forcément, cela ne fait pas les affaires du président. Une loi votée par des démocrates et des républicains oblige le gouvernement à publier l'intégralité du dossier. Le Congrès avait fixé la date limite du 19 décembre pour ce faire, qui n'a donc pas été respectée. Le président américain n'a jamais été accusé d'actes criminels en lien avec l'affaire Epstein mais a toutefois cherché à empêcher la publication du dossier, suscitant l'incompréhension de certains de ses partisans.