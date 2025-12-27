Kanem : Vers une autonomie maraîchère durable avec le P2-P2RS et l'ANADER

Animée par les experts Kouladoum Hanniel et Mahamat Idriss Abba Cheick, la formation a privilégié l'apprentissage par la pratique. Les producteurs ont appris à structurer leurs itinéraires techniques, mais surtout à produire eux-mêmes leurs intrants. La fabrication du compost et des biopesticides locaux offre une alternative crédible et économique aux engrais de synthèse, souvent inaccessibles en zone rurale.



L'objectif du programme P2-P2RS est clair : transformer chaque participant en un relais de savoir-faire. M. Issa Mahamat Saleh a exhorté les agriculteurs à dupliquer scrupuleusement ces méthodes sur leurs propres parcelles. En adoptant ces techniques agroécologiques, le Kanem Centre renforce sa capacité à produire une alimentation saine et abondante, malgré les contraintes environnementales du Sahel.



Pour garantir que cette formation porte ses fruits, l'ANADER a mis en place un dispositif de suivi rigoureux. Le chef de sous-secteur de Mao a reçu pour instruction d'accompagner quotidiennement les producteurs et productrices sur leurs sites respectifs. Ce tutorat continu est essentiel pour ajuster les pratiques et maximiser les résultats lors des prochaines récoltes maraîchères.

