TCHAD

Kanem : Vers une autonomie maraîchère durable avec le P2-P2RS et l'ANADER


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 28 Décembre 2025


La lutte contre l'insécurité alimentaire au Sahel passe par la maîtrise de nouvelles techniques culturales. Ce vendredi, sous la présidence de M. Issa Mahamat Saleh, Chef d’antenne ANADER du Centre-Ouest, les producteurs du département du Kanem Centre ont bénéficié d'une session de renforcement de capacités axée sur l'excellence maraîchère.


Kanem : Vers une autonomie maraîchère durable avec le P2-P2RS et l'ANADER



 

Animée par les experts Kouladoum Hanniel et Mahamat Idriss Abba Cheick, la formation a privilégié l'apprentissage par la pratique. Les producteurs ont appris à structurer leurs itinéraires techniques, mais surtout à produire eux-mêmes leurs intrants. La fabrication du compost et des biopesticides locaux offre une alternative crédible et économique aux engrais de synthèse, souvent inaccessibles en zone rurale.

 

L'objectif du programme P2-P2RS est clair : transformer chaque participant en un relais de savoir-faire. M. Issa Mahamat Saleh a exhorté les agriculteurs à dupliquer scrupuleusement ces méthodes sur leurs propres parcelles. En adoptant ces techniques agroécologiques, le Kanem Centre renforce sa capacité à produire une alimentation saine et abondante, malgré les contraintes environnementales du Sahel.

 

Pour garantir que cette formation porte ses fruits, l'ANADER a mis en place un dispositif de suivi rigoureux. Le chef de sous-secteur de Mao a reçu pour instruction d'accompagner quotidiennement les producteurs et productrices sur leurs sites respectifs. Ce tutorat continu est essentiel pour ajuster les pratiques et maximiser les résultats lors des prochaines récoltes maraîchères.



