Le changement climatique polaire pourrait amplifier les risques sanitaires mondiaux, selon une étude

12 Novembre 2025



Le changement climatique dans les régions polaires de la Terre apparaît comme un facteur sous-estimé des risques sanitaires mondiaux, dont les conséquences dépassent largement l'Arctique et l'Antarctique, affirment des chercheurs.

Une étude menée par une équipe internationale de scientifiques dirigée par le professeur Gail Whiteman de l'université d'Exeter Business School et fondatrice d'Arctic Basecamp, présente un cadre complet cartographiant les liens complexes entre les changements physiques dans l'Arctique et l'Antarctique qui pourraient amplifier les impacts climatiques sur la santé humaine dans le monde entier.



Les chercheurs ont passé en revue un large éventail de publications scientifiques dans les domaines de la climatologie, de la santé publique et d'autres domaines. Ils ont constaté que les modèles actuels sous-estiment les impacts directs et indirects du changement climatique dans les régions polaires sur les questions de santé mondiale, qu'il s'agisse des maladies chroniques, des troubles mentaux ou des complications pendant la grossesse. Ils demandent que ces risques sanitaires amplifiés soient pris en compte dans la planification et les politiques de santé.



L'étude décrit comment les régions polaires, qui se réchauffent plus rapidement que la moyenne mondiale, sont susceptibles de déclencher des boucles de rétroaction et des cascades de basculement, remodelant les risques sanitaires mondiaux de manière complexe et interdépendante.



À mesure que la hausse des températures affaiblit le courant-jet et perturbe les courants océaniques, les phénomènes météorologiques extrêmes devraient entraîner une augmentation du nombre de blessures graves, de décès et de troubles mentaux. La disparition saisonnière de la banquise arctique devrait contribuer à une augmentation de la fréquence et de la gravité des épisodes El Niño, aggravant les vagues de chaleur, en particulier dans les régions tropicales.



La hausse des températures devrait entraîner une augmentation des maladies, notamment rénales et cardiovasculaires. L'élévation du niveau de la mer, due à la fonte des calottes glaciaires, pourrait augmenter la salinité des eaux souterraines et contaminer l'eau potable, ce qui pourrait entraîner une augmentation des cas de prééclampsie pendant la grossesse, de la mortalité infantile et de divers types de cancer. Le réchauffement polaire pourrait affecter indirectement la productivité agricole, en perturbant les précipitations et les températures, et augmenter les maladies liées à la malnutrition.



Parallèlement, le réchauffement climatique favorise la propagation de maladies transmises par les insectes et les animaux, telles que la vibriose, la dengue et la maladie de Lyme, dans des régions septentrionales qui n'étaient auparavant pas touchées. Les inondations, intensifiées par la fonte des glaces polaires, favorisent la propagation de maladies d'origine hydrique telles que le choléra et la typhoïde, tout en exacerbant les troubles respiratoires.



Dans l'Arctique même, la fonte du pergélisol et de la banquise menace les infrastructures vitales et risque de libérer des polluants emprisonnés depuis longtemps, voire des agents pathogènes anciens, tels que le virus de la grippe de 1918. Les changements dans l'écosystème océanique compromettent également les sources alimentaires traditionnelles, augmentant les taux de malnutrition, de fausses couches, d'insuffisance rénale et de maladies cardiovasculaires parmi les communautés arctiques dont les systèmes de santé sont fragiles.



L'étude souligne également les risques que font peser les changements de l'écosystème océanique sur les sources alimentaires traditionnelles, contribuant à l'augmentation des taux de malnutrition, de fausses couches, d'insuffisance rénale et de maladies cardiovasculaires parmi les communautés arctiques qui disposent déjà de systèmes de santé fragiles. Le nouveau cadre établit le lien entre les changements physiques polaires et les risques sanitaires directs et indirects, régionaux et mondiaux, et appelle à une meilleure intégration des risques sanitaires amplifiés par les changements physiques polaires dans les évaluations d'impact sur la santé humaine.



Cette étude, publiée dans Ambio: A Journal of Environment and Society, s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche mené conjointement par l'université d'Exeter, Arctic Basecamp et le Forum économique mondial, qui examine les effets du changement climatique polaire sur la santé et les soins de santé à l'échelle mondiale en mettant au point de nouveaux outils d'évaluation d'impact.



Le projet « Effets du changement climatique polaire sur la santé et les soins de santé dans le monde », financé par le Wellcome Trust, vise à mettre en évidence les risques sous-estimés que représentent les points de basculement polaires pour la santé mondiale et le secteur des soins de santé. Il enrichira les analyses existantes sur la santé climatique afin de soutenir la création de stratégies de résilience pour les régions les plus vulnérables en tenant compte de l'impact des points de basculement polaires.





