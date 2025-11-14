Tchad : Distribution de vivres aux personnes vulnérables de Bang-Bang, un geste de solidarité des cadres du Guéra

Cette opération humanitaire s'inscrit dans le cadre d'une initiative solidaire menée par des personnalités influentes originaires du Guéra, notamment le général Issakha Maloua, le ministre Youssouf Tom et la conseillère Amina Ihemir Torna. Ces cadres de la province ont uni leurs efforts pour venir en aide aux personnes vulnérables du Guéra en général, et de la sous-préfecture de Bang-Bang en particulier.







Avant le début de la distribution, le chef de canton, Djibrine Dokoni Adiker, a pris la parole pour prodiguer des conseils aux personnes vulnérables présentes ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Il les a exhortés à rester calmes et disciplinés afin que cette activité se déroule dans les meilleures conditions possible et que chacun puisse bénéficier équitablement de cette assistance.







Les vivres et matériels distribués comprenaient une gamme variée de produits essentiels : des sacs de maïs, des sacs de sucre, du sel, du riz, des cartons de dattes, du savon, des moustiquaires, des nattes, des couvertures et des bâches. Cette diversité témoigne de la volonté des donateurs de répondre aux besoins multiples des populations bénéficiaires.







À l'issue de la distribution, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont été nombreux à exprimer leur profonde gratitude envers les cadres du Guéra qui ont pensé à eux dans ces moments difficiles. Ces remerciements témoignent de l'impact positif de cette action de solidarité sur les populations vulnérables de la province.





Cette initiative illustre l'importance de la solidarité communautaire et l'engagement des élites locales envers le bien-être de leurs concitoyens les plus démunis.

