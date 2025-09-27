Alwihda Info
ANALYSE

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 28 Septembre 2025


Les récents débordements observés lors du match entre les Black Stars du Ghana et les Sao du Tchad, qui ont entraîné des dégâts matériels et l'envahissement de la pelouse, ont mis en lumière la fragilité du dispositif de sécurité dans les enceintes sportives tchadiennes. La FIFA a d'ailleurs sanctionné la fédération tchadienne, soulignant la nécessité d'une réponse structurelle à ces incidents.


Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad


 

Le Stadiers : Un rôle essentiel mais insuffisant sans formation

 
Le stadier est en première ligne face à ces situations de tension. Son rôle est primordial et s'étend bien au-delà de la simple orientation : il est un rouage essentiel de la prévention, de la médiation et du maintien de l’ordre dans les gradins.

 
Cependant, la question se pose : les stadiers, sans formation adéquate, suffisent-ils à eux seuls à contenir la complexité des débordements actuels ?
L'incident survenu au moment du but égalisateur de l'équipe nationale tchadienne a révélé un problème crucial de gestion de foule et de réaction rapide, soulignant le manque de politique structurée pour ces agents.
 

Nécessité d'une politique de professionnalisation

 
Alors que plusieurs pays ont adopté des lois imposant aux clubs un quota minimum de stadiers formés, cette politique fait malheureusement défaut au Tchad. L'absence de standards nationaux en matière de formation et d'encadrement des stadiers laisse le dispositif de sécurité vulnérable.

 
Désormais, la professionnalisation et la formation des stadiers s'avèrent indispensables . Chaque ligue provinciale et les grandes structures sportives doivent impérativement disposer d'agents qualifiés pour :
  1. Anticiper les risques et les mouvements de foule.
  2. Gérer les conflits avec des techniques de médiation.
  3. Assurer la sécurité des joueurs, des arbitres et des autres supporters, transformant ainsi les stades en espaces véritablement sécurisés et festifs.


Il est urgent pour les instances sportives tchadiennes d'intégrer cette dimension de la sécurité afin d'éviter de nouvelles sanctions et de garantir un environnement propice au développement du football.


 


