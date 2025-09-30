Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 23 présumés malfrats arrêtés par la police et un vaste arsenal criminel saisi


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Septembre 2025


23 individus, présumés auteurs de divers délits, ont été présentés ce mardi 30 septembre 2025 au commissariat n°1 de Gardolet, au sein de la Direction générale de la police nationale. La présentation s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de la Sécurité intérieure.


Tchad : 23 présumés malfrats arrêtés par la police et un vaste arsenal criminel saisi
Un impressionnant arsenal a été exposé : armes à feu, armes blanches, stupéfiants, documents administratifs falsifiés, faux billets, téléphones portables, ordinateurs, pièces détachées de téléphonie, ainsi que du matériel bureautique et logistique allant d’un groupe électrogène à un panneau solaire, en passant par une imprimante, sept motos et deux véhicules.

Selon les autorités, ces présumés malfrats s’adonnaient à de multiples activités criminelles, notamment la falsification de documents officiels (permis de conduire, cartes grises, numéros d’identification nationale), le trafic de stupéfiants et le recel de biens volés.

Le contrôleur général de police Mahamat Idriss, conseiller à la DGPN, a souligné l’importance de cette opération, fruit de la coopération entre différentes unités de la police. « Ce travail de titan témoigne de l’abnégation et du professionnalisme de nos forces », a-t-il déclaré, saluant en particulier l’action du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP).

Les vingt-trois suspects devront désormais répondre de leurs actes devant la justice. Pour sa part, la Direction générale de la police nationale a réaffirmé son engagement à protéger les citoyens, à neutraliser les réseaux criminels et à renforcer la sécurité publique sur l’ensemble du territoire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/09/2025

Le ministre Abakar Rozzi Teguil appelle à déclassifier le nord du Tchad des "zones rouges"

Le ministre Abakar Rozzi Teguil appelle à déclassifier le nord du Tchad des "zones rouges"

Tchad : La Directrice générale de la Protection civile renforce les capacités de leadership local au Japon Tchad : La Directrice générale de la Protection civile renforce les capacités de leadership local au Japon 29/09/2025

Populaires

Tchad : le ministère de la Santé met en garde contre l'augmentation abusive des prix des médicaments

30/09/2025

Tchad : des jeunes filles reçoivent leurs attestations en perlerie du Centre de formation Euro-Kool de Sarh

30/09/2025

Tchad : La Tchadienne de l’Électricité (TchadElec) lance un concours national pour l’élaboration de sa charte graphique officielle

30/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter