Tchad : 23 présumés malfrats arrêtés par la police et un vaste arsenal criminel saisi

Un impressionnant arsenal a été exposé : armes à feu, armes blanches, stupéfiants, documents administratifs falsifiés, faux billets, téléphones portables, ordinateurs, pièces détachées de téléphonie, ainsi que du matériel bureautique et logistique allant d’un groupe électrogène à un panneau solaire, en passant par une imprimante, sept motos et deux véhicules.



Selon les autorités, ces présumés malfrats s’adonnaient à de multiples activités criminelles, notamment la falsification de documents officiels (permis de conduire, cartes grises, numéros d’identification nationale), le trafic de stupéfiants et le recel de biens volés.



Le contrôleur général de police Mahamat Idriss, conseiller à la DGPN, a souligné l’importance de cette opération, fruit de la coopération entre différentes unités de la police. « Ce travail de titan témoigne de l’abnégation et du professionnalisme de nos forces », a-t-il déclaré, saluant en particulier l’action du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP).



Les vingt-trois suspects devront désormais répondre de leurs actes devant la justice. Pour sa part, la Direction générale de la police nationale a réaffirmé son engagement à protéger les citoyens, à neutraliser les réseaux criminels et à renforcer la sécurité publique sur l’ensemble du territoire.