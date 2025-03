Tchad : la révolution du cinéma tchadien avec « Les liens du meurtre : Khiana »

Dénommé « Les liens du meurtre : Khiana », le court-métrage tchadien, écrit et réalisé par @panelnbeuka, sera bientôt disponible. Ce projet est le fruit de plusieurs mois de travail, de passion et de collaboration entre de jeunes cinéastes tchadiens déterminés à faire évoluer le cinéma de leur pays.



Dans ce film, vous découvrirez l’histoire d’Aziz, un milliardaire prêt à tout pour protéger son image ; de Jeanne, sa femme, tiraillée par un dilemme moral ; et de David, un avocat déterminé à faire éclater la vérité, malgré les menaces et l’influence de l’argent.



Annoncé sur les réseaux sociaux, à travers quelques extraits, ce court-métrage suscite déjà un vif intérêt auprès du public tchadien. Il aborde des thèmes forts tels que la justice sociale, l’éducation et l’humanité, offrant ainsi de précieuses leçons à tirer.



« Les liens du meurtre : Khiana », marque une véritable avancée pour le cinéma tchadien, témoignant de sa richesse et de son évolution. Il s'inscrit bientôt dans les grandes pages de la culture tchadienne.