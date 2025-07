Tchad : 96 cas de choléra enregistrés dont 4 décès et 52 guéris

Une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, accompagné du ministre de l’Eau et de l'Energie, Passalé Kanabé Marcelin, de la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, et de la représentante de l’OMS, Dr Blanche Anya, est arrivée le mardi 29 juillet 2025 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Aussitôt arrivée, la délégation s’est rendue au camp des réfugiés de Dogui, situé dans la zone affectée de la sous-préfecture de Chokoyane, pour constater et identifier les besoins urgents de la population. L’objectif de cette visite de la délégation ministérielle sur le terrain, vise à évaluer la situation de l'épidémie du choléra dans le camp des réfugiés de Dougui, afin de contenir cette pandémie pour ne pas se propager dans d'autres localités.



Au cours de cette descente, les membres du gouvernement ont inspecté les lieux de mise en quarantaine de personnes atteintes du choléra, mais aussi, ils ont rencontré des représentants d'organisations humanitaires œuvrant dans l'Est du pays, et recensé les défis auxquels ils sont confrontés, en particulier dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable.



Le ministre de la Santé publique, le Dr Abdelmadjid Abdelrahim, a indiqué que le gouvernement a pris la situation de cette épidémie très au sérieux, soulignant la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'atténuer cette crise sanitaire, et aussi de mettre des médicaments et autres produits médicaux dans ce site.



Pour sa part, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Canabé Marcelin, a indiqué que le camp sera soutenu par l'énergie nécessaire pour exploiter et traiter la qualité de l'eau. Cette visite vient à la lumière des craintes de la propagation généralisée de l'épidémie, qui nécessite la solidarité des efforts locaux et internationaux, pour contenir la crise et assurer la sécurité de milliers de réfugiés résidant dans le camp, ainsi que la population locale.



Il faut noter que jusqu'à ici, 96 cas ont été enregistrés, dont 56 cas ont été traités, et l’on a enregistré 4 décès.