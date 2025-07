Tchad : la mairie de Mao va lutter contre la prolifération des produits prohibés et des faux coros

Ce mercredi 30 juillet 2025, les membres de la Commission chargée de la sécurité, de l’assainissement du marché et de la lutte contre la prolifération des produits prohibés dans la ville de Mao sont descendus sur le terrain pour inspecter le marché central.



Ils ont procédé à la vérification des produits périmés susceptibles de nuire à la santé de la population, ainsi qu’à la détection de faux coros (récipients en aluminium).



Plus de 250 faux coros ont été récupérés ce matin au marché. L’opération a été conduite par le préfet du département du Kanem centre, Brahim Alifa, et le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, accompagnés des forces de défense et de sécurité.